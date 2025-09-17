Χιλιάδες θεατές κατέκλυσαν το Καλλιμάρμαρο το βράδυ τη Τετάρτης για μια μεγάλη συναυλία αφιερωμένη στη μνήμη του Γρηγόρη Μπιθικώτση, είκοσι χρόνια μετά τον θάνατο του σπουδαίου ερμηνευτή.

Στη σκηνή ανέβηκαν η Πέγκυ Ζήνα, ο Γιάννης Ζουγανέλης, ο Γιάννης Κότσιρας, ο Χρήστος Δάντης, ο Γιώργος Μαργαρίτης, η Μελίνα Ασλανίδου και ο Πέτρος Γαϊτάνος, ερμηνεύοντας τραγούδια που σημάδεψαν το ελληνικό πεντάγραμμο και τη διαδρομή του «τραγουδιστή του λαού».

Την καλλιτεχνική αυτή γιορτή εμπλούτισαν με την παρουσία τους σημαντικά ονόματα του ελληνικού τραγουδιού, όπως ο Σταύρος Ξαρχάκος, ο Κώστας Χατζής, η Πίτσα Παπαδοπούλου, ο Δημήτρης Μπάσης, ο Αντώνης Ρέμος, ο Θέμης Αδαμαντίδης, ο Κώστας Μακεδόνας, ο Μάριος Φραγκούλης, η Ρένα Μόρφη, ο Στέλιος Ρόκκος, η Ηρώ Σαΐα, καθώς και ο γιος του Γρηγόρη Μπιθικώτση, ο οποίος έδωσε ιδιαίτερο συγκινησιακό τόνο στη βραδιά.

Δείτε φωτογραφίες: