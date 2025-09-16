Λόγω πυρκαγιάς που ξέσπασε κοντά στον Ασπρόπυργο και δίπλα στη σιδηροδρομική γραμμή, διακόπηκε στις 23:15 η κυκλοφορία των τρένων στο τμήμα Άνω Λιόσια – Ασπρόπυργος, μετά από εντολή της Πυροσβεστικής για απενεργοποίηση της ηλεκτροδότησης σε εκείνο το κομμάτι.

Σύμφωνα με ενημέρωση της Hellenic Train, οι επιβάτες της αμαξοστοιχίας 2304 (Πειραιάς – Κιάτο), που ακινητοποιήθηκε στον σταθμό των Άνω Λιοσίων, θα συνεχίσουν το ταξίδι τους προς τον τελικό προορισμό με λεωφορεία της εταιρείας.

Η Hellenic Train και το προσωπικό της συνεργάζονται συνεχώς με τις αρμόδιες αρχές και καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για την καλύτερη εξυπηρέτηση των επιβατών.