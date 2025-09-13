Σε ηλικία 92 ετών πέθανε ο Γιώργος Κωβαίος, μια ιδιαίτερα αγαπητή φυσιογνωμία στη Σχοινούσα, γνωστός για τη διαρκή και έντονη παρουσία του στα τοπικά πανηγύρια και τις πολιτιστικές εκδηλώσεις του νησιού.

Ο εκλιπών νοσηλευόταν τις τελευταίες ημέρες στο νοσοκομείο της Σύρου, έπειτα από πρόβλημα υγείας που εμφανίστηκε στα τέλη Αυγούστου. Κατέληξε το πρωί του Σαββάτου 13 Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με το cyclades24.

Ο Γιώργος Κωβαίος είχε ξεχωρίσει για την ενέργεια και το αστείρευτο κέφι του, ενώ είχε γίνει ευρύτερα γνωστός μέσω του διαδικτύου ως ο «χορευταράς παππούς» της Σχοινούσας.

Συχνά συμμετείχε σε τηλεοπτικές εκπομπές, και η τελευταία του εμφάνιση έγινε μόλις δύο μήνες πριν, στο κανάλι Action24, μαζί με τη σύζυγό του και τον αντιδήμαρχο του νησιού.

Η παρουσία του στα γλέντια αποτελούσε σημείο αναφοράς για ντόπιους και επισκέπτες, αφού το όνομά του συνδέεται με την τοπική παράδοση και την αυθεντικότητα της νησιώτικης ζωής.

Η κηδεία του θα τελεστεί το Σάββατο 14 Σεπτεμβρίου στις 14:30, στον Ιερό Ναό Παναγίας της Άκαθης στη Σχοινούσα.

Σήμερα το πρωί έφυγε από κοντά μας ένας άνθρωπος που άφησε το στίγμα του στο νησί μας. Ο Γιώργης Κωβαίος παρόλο που είχε… Posted by Σύλλογος Σχοινουσιωτών on Saturday, September 13, 2025

Η ανακοίνωση από τον Σύλλογο Σχοινουσιωτών:

«Σήμερα το πρωί έφυγε από κοντά μας ένας άνθρωπος που άφησε το στίγμα του στο νησί μας. Ο Γιώργης Κωβαίος παρόλο που είχε περάσει τα 90, η καρδιά και η ψυχή του έμεναν πάντα νέες. Κάθε καλοκαίρι, στη γιορτή της φάβας, ήταν από τους πρώτους που σηκωνόταν να χορέψει, σκορπώντας χαρά και δύναμη. Κι ήταν τότε, πριν λίγα χρόνια, που χόρεψε μπάλο με την εγγονή του και η στιγμή εκείνη ταξίδεψε παντού, έγινε viral και συγκίνησε όλη την Ελλάδα.

Ήταν για όλους μας παράδειγμα ζωντάνιας, λεβεντιάς και αγάπης για τη ζωή. Ένας άνθρωπος που, με το χαμόγελο και τη στάση του, μας έδειχνε πως η ηλικία δεν είναι εμπόδιο να χαίρεσαι, να αγαπάς και να στέκεσαι όρθιος.

Και όπως έζησε, έτσι έφυγε: όρθιος και λεβέντης, με αξιοπρέπεια και δύναμη. Η απουσία του θα είναι βαριά για το νησί μας, αλλά η μνήμη του θα μένει για πάντα ζωντανή σε κάθε γιορτή, σε κάθε χορό, σε κάθε χαμόγελο που θα θυμίζει το πνεύμα του.

Η κηδεία του θα τελεστεί αύριο 14 Σεπτεμβρίου στις 14:30 στον ιερό ναό της Παναγίας της Ακαθης στη Σχοινουσα.

Καλό ταξίδι!».