Ξύλινο σκάφος με 42 μετανάστες εντοπίστηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου 13 Σεπτεμβρίου, σε απόσταση 33 ναυτικών μιλίων νότια της Ιεράπετρας, σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα. Το σκάφος είχε βλάβη στη μηχανή, ενώ σε αυτό επέβαιναν μόνο άνδρες.

Περιπολικό του Λιμενικού προσέγγισε το σημείο και προχώρησε στη μετεπιβίβαση των επιβαινόντων, τους οποίους μετέφερε στο λιμάνι της Ιεράπετρας. Εκεί, οδηγήθηκαν σε χώρο φιλοξενίας που παραχωρήθηκε από τον δήμο, ενώ ξεκίνησε η διαδικασία καταγραφής και ταυτοποίησης.

Πρόκειται για το πέμπτο σκάφος που εντοπίζεται στα ανοικτά της Κρήτης μέσα σε λιγότερο από 24 ώρες, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό αφίξεων μεταναστών στους 257.