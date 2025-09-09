Ελέγχους για την τήρηση των κανόνων υγιεινής σε σχολικά κυλικεία και καντίνες που πωλούν τρόφιμα σε μαθητές, ζητεί, ενόψει της έναρξης του νέου σχολικού έτους, ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Εφετών Θεσσαλονίκης, Λεωνίδας Νικολόπουλος.

Με έγγραφη παραγγελία προς τις κατά τόπους Εισαγγελίες Πρωτοδικών της Περιφέρειας του Εφετείου (Θεσσαλονίκης, Βέροιας, Γιαννιτσών, Εδέσσης, Κατερίνης, Κιλκίς, Σερρών και Χαλκιδικής), ζητεί να μεριμνήσουν ώστε να διεξαχθούν εντατικοί έλεγχοι από τις αρμόδιες αστυνομικές αρχές.

Σύμφωνα με την εισαγγελική παραγγελία, οι έλεγχοι θα αφορούν τόσο την αγορά και παραλαβή πρώτων υλών και έτοιμων για κατανάλωση τροφίμων όσο και τη διατήρηση, προετοιμασία, έκθεση και πώλησή τους στους μαθητές.