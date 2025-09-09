Στη Θεσσαλονίκη όπου νοσηλεύονται διασωληνωμένοι μεταφέρθηκαν ένας 65χρονος και ένας 11χρονος μετά από δύο σοβαρά ατυχήματα που σημειώθηκαν στην Καστοριά.

Τα δύο πιο σοβαρά περιστατικά τραυματισμών σημειώθηκαν ταυτόχρονα στο Μαυροχώρι και στους Μανιάκους ανίστοιχα, όπως επισημαίνει η ΕΡΤ.

Ειδικότερα, ένας 65χρονος άνδρας τραυματίστηκε σοβαρά μετά από πτώση από στέγη στο χωριό Μαυροχώρι με τους διασώστες του ΕΚΑΒ που έσπευσαν στο σημείο να τον παραλαμβάνουν σε κρίσιμη κατάσταση.

Σχεδόν ταυτόχρονα, σήμανε συναγερμός για ένα 11χρονο παιδί, το οποίο τραυματίστηκε σοβαρά στο κεφάλι και στα άνω άκρα, έπειτα από πτώση από το ποδήλατό του στους Μανιάκους. Και τα δύο περιστατικά μεταφέρθηκαν εσπευσμένα στο Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς, όπου οι γιατροί έκριναν επιβεβλημένη τη διασωλήνωση τους. Αφού σταθεροποιήθηκαν, οργανώθηκε η άμεση διακομιδή τους σε Μονάδες Εντατικής Θεραπείας νοσοκομείων της Θεσσαλονίκης.

Η κατάσταση της υγείας του 11χρονου παιδιού εξελίσσεται ομαλά με τους γιατρούς να είναι αισιόδοξοι για την πλήρη αποκατάστασή του.

Για τον 65χρονο η κατάσταση όμως κρίνεται ως ιδιαιτέρως από τους γιατρούς.