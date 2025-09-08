Σε ρυθμούς Formula 1 έχει μπει η Θεσσαλονίκη με το showcar της McLaren F1 Team να βρίσκεται στη ΔΕΘ και να έχει γίνει πόλος έλξης για όλους τους επισκέπτες, οι οποίοι σχηματίζουν ουρές για να το δουν από κοντά και να φωτογραφηθούν μαζί του.

Το εντυπωσιακό showcar, που ξεκίνησε περιοδεία στη χώρα μας και θα επισκεφθεί συνολικά πέντε πόλεις, θα βρίσκεται στη ΔΕΘ έως και τις 14 Σεπτεμβρίου, προσφέροντας μια εμπειρία …υψηλών ταχυτήτων στους fans της Formula 1 και της McLaren.

Από τα πρώτα λεπτά που άνοιξαν οι πύλες της Έκθεσης, το περασμένο Σάββατο, το κοινό έσπευσε να φωτογραφηθεί με το showcar της McLaren F1 Team, το οποίο έφερε στην Ελλάδα ο ΟΠΑΠ, στο πλαίσιο της συνεργασίας της μητρικής του, Allwyn, με τη McLaren F1 Team και τη Formula 1, ως official partner τους.

Στο μοναδικό για τη χώρα μας Roadshow, οι επισκέπτες έχουν την ευκαιρία να συμμετάσχουν και σε διασκεδαστικές δραστηριότητες. Μπορούν να δοκιμάσουν τις ικανότητές τους σε προσομοιωτές της Formula 1, να βγάλουν αναμνηστικές φωτογραφίες σε ένα πρωτότυπο photobooth φορώντας εικονικά τη στολή των πιλότων της McLaren και να κάνουν face painting στα χρώματα της “papaya”.

Μετά τη Θεσσαλονίκη, το showcar της McLaren F1 Team θα ταξιδέψει σε Ιωάννινα, Λάρισα, Πάτρα και Αθήνα.

18+ επίγειο, 21+ ψηφιακό |Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ | Κίνδυνος εθισμού & απώλειας περιουσίας | ΓΡΑΜΜΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 1114 | Παίξε Υπεύθυνα