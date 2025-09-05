Τη φωτογραφία του Θανάση Σταυράκη για το Associated Press, στην οποία ένας νεαρός στο μηχανάκι του, κρατάει στην αγκαλιά του ένα πρόβατο, για να το σώσει από την καταστροφική φωτιά στην Αχαΐα, ξεχωρίζει το BBC μεταξύ των πιο εμβληματικών στο 2025.

«Με φόντο τον πυκνό καπνό που αναδύεται από τις πυρκαγιές που έπληξαν την Πάτρα τον Αύγουστο, ένας άνδρας σε μοτοσικλέτα σώζει ένα πρόβατο που κρέμεται από αυτόν για να σώσει τη ζωή του. Η χειρονομία θυμίζει τις πρώιμες απεικονίσεις του Καλού Ποιμένα στις ρωμαϊκές κατακόμβες του 2ου και 3ου αιώνα, όπου ο Χριστός κουβαλάει ένα ευάλωτο ζώο. Σε όλες τις εποχές, το επαναλαμβανόμενο μοτίβο, είτε διατηρημένο σε τοιχογραφία είτε αποτυπωμένο σε φωτογραφία, ενισχύει τη διαχρονική μυθική φύση του ηρωισμού», γράφει το BBC για την εμβληματική φωτογραφία.

Υπενθυμίζεται ότι ο 33χρονος, που έγινε viral μετά τη φωτογραφία με το πρόβατο, είναι ο Ολσιέν Μουτσομπέγκα.

Αυτό δεν ήταν το μοναδικό ζώο που έσωσε εκείνη την ημέρα. Σε άλλα πλάνα εμφανίζεται να μεταφέρει πολλά ακόμα. Ήρθε στην Ελλάδα στα 3 του χρόνια από το Τεπελένι της Αλβανίας. Ο πατέρας του ήταν οικοδόμος και η μητέρα του νοικοκυρά. Ο ίδιος έχει εργαστεί ως ελαιοχρωματιστής, ντελίβερι αλλά και τυλιχτής σε σουβλατζίδικο και έχει παντρευτεί Ελληνίδα, τη Μαρία – Ελένη με την οποία έχει αποκτήσει δύο μικρά παιδιά, τη Γεωργιάννα και τον Ιάσονα.

Η φωτογραφία του «καλού ποιμένα» είναι μεταξύ 12 εικόνων που επέλεξε το βρετανικό μέσο, ως καλύτερες μέχρι στιγμής για το 2025. Ανάμεσα σε αυτές, ξεχωρίζουν ακόμα ένα υποσιτισμένο παιδί στη Λωρίδα της Γάζας, τον τάφο του Πάπα Φραγκίσκου και το πολύχρωμο καρναβάλι της Βενετίας.