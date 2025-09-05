Πέθανε ο Νικόλαος Παπαδάκης, ο γενικός διευθυντής του Εθνικού Ιδρύματος Ελευθέριος Βενιζέλος με έδρα τα Χανιά.

Ο Κυριάκος Πιερρακάκης δημοσίευσε τη δυσάρεστη είδηση στο Instagram, σημειώνοντας ότι ο Νικόλαος Παπαδάκης έδινε μάχη με τον καρκίνο.

Αναλυτικά η ανάρτηση:

«Με βαθιά συγκίνηση αποχαιρετούμε τον Νικόλαο Παπαδάκη, έναν άνθρωπο που αφιέρωσε τη ζωή και το έργο του στην ανάδειξη της ιστορικής μνήμης, της πολιτικής κληρονομιάς και της προσφοράς στην Ελλάδα του Ελευθερίου Βενιζέλου. Ως δικηγόρος, ερευνητής, συγγραφέας και για δεκαετίες γενικός διευθυντής του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών και Μελετών «Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος», υπήρξε η ψυχή ενός θεσμού που τιμά όχι μόνο την Κρήτη, αλλά ολόκληρη τη χώρα.

Συνέβαλε καθοριστικά στη βαθύτερη διερεύνηση και κατανόηση του έργου του Ελευθερίου Βενιζέλου, ενισχύοντας την εθνική αυτογνωσία. Συνδύασε το θάρρος με τη νηφαλιότητα και την αφοσίωση στην ιστορική επιστήμη με το ιδανικό της εθνικής ομοψυχίας. Είχα την τύχη να τον γνωρίσω και να συνεργαστώ μαζί του, διαπιστώνοντας την ευγένεια, την ευαισθησία και την έγνοια του για την παιδεία, τον πολιτισμό και την πρόοδο του τόπου μας.

Με το επιστημονικό του έργο και τις πρωτοβουλίες του συνέδεσε την ιστορική γνώση με την εκπαίδευση, εμπλουτίζοντας σταθερά τον δημόσιο διάλογο. Το δίτομο έργο του «Ελευθέριος Βενιζέλος: Ο άνθρωπος, ο ηγέτης» ξεχωρίζει για το βάθος της έρευνας και τη γνώση της εποχής και των πρωταγωνιστών. Αποτελεί έργο-σταθμό ανάμεσα σε πολλά άλλα βιβλία του, που φωτίζουν μια καθοριστική περίοδο της νεότερης Ελλάδας.

Η απώλειά του μας γεμίζει λύπη, αλλά και ευγνωμοσύνη για το ολοκληρωμένο παράδειγμα ήθους, σοβαρότητας και αγάπης για την πατρίδα που μας αφήνει. Εκφράζω τα ειλικρινή συλλυπητήριά μου στην οικογένεια, στους φίλους και στους συνεργάτες του στο Ίδρυμα. Όπως ο ίδιος ανέδειξε το έργο του Βενιζέλου ως ζωντανό και γόνιμο παράδειγμα για το μέλλον της Ελλάδας, έτσι και το δικό του έργο θα παραμείνει οδηγός και έμπνευση για τις επόμενες γενιές».