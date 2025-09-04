Τραγωδία σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης στην περιοχή του Ευόσμου, στη Θεσσαλονίκη, όπου ένας άνδρας έχασε τη ζωή του μετά από πτώση από μεγάλο ύψος.

Σύμφωνα με το thestival.gr το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 08:30 το πρωί όταν κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, ο άνδρας βρέθηκε στο κενό από μπαλκόνι πρώτου ορόφου πολυκατοικίας στην οδό Αχλαδιώτου.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως πρόκειται για άνδρα ηλικίας περίπου 80 ετών.

Στο σημείο βρέθηκαν δυνάμεις της Ελληνικής Αστυνομίας αλλά και πλήρωμα του ΕΚΑΒ.