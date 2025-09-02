Σήμα για ένα πιο ζεστό Φθινόπωρο με περιορισμένες βροχοπτώσεις δίνουν τα αριθμητικά μοντέλα, σύμφωνα με ανάρτηση του μετεωρολόγου Γιώργου Τσατραφύλλια. Όπως προκύπτει από τις εποχικές προγνώσεις που εκδόθηκαν από οκτώ μετεωρολογικά κέντρα, το φετινό Φθινόπωρο στην Ελλάδα αναμένεται να έχει διαφορετικά χαρακτηριστικά σε σχέση με τα κανονικά δεδομένα.

Πιο συγκεκριμένα ο μετεωρολόγος στην ανάρτησή του αναφέρει:

«Σήμα για πιο ζεστό Φθινόπωρο και με λιγότερες βροχοπτώσεις δίνουν τα αριθμητικά μοντέλα…

Τι δείχνουν οι εποχικές προγνώσεις από 8 μετεωρολογικά κέντρα για το φετινό Φθινόπωρο στην Ελλάδα; Επιγραμματικά:

📌 Οι βροχοπτώσεις θα είναι λιγότερες στην ανατολική και νότια Ελλάδα.

📌H Θερμοκρασία θα είναι πιο υψηλή κατά περίπου 1 βαθμό σε σχέση με τα κανονικά.

📌Υπάρχει τάση για λιγότερες και πιο ήπιες κακοκαιρίες.

📌Αυξημένη πιθανότητα για πιο ζεστές θάλασσες σε σχέση με τα φυσιολογικά επίπεδα.Δεδομένου της ενίσχυσης του μηχανισμού εξάτμισης από την εξέλιξη αυτή δεν αποκλείεται η εμφάνιση ισχυρών βαρομετρικών χαμηλών.

👉 Οι εποχικές προγνώσεις δεν θα πρέπει να θεωρούνται απόλυτες αλλά να αντιμετωπίζονται με μια δόση επιφύλαξης. Αυτό, όμως, δεν σημαίνει ότι στερούνται αξίας ή ότι δεν μπορούν να βελτιωθούν στο μέλλον».