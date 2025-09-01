Το πρώτο εκσυγχρονισμένο αεροσκάφος P-3B Orion του Πολεμικού Ναυτικού ολοκλήρωσε με επιτυχία την πρώτη του δοκιμαστική πτήση, όπως ανακοινώθηκε σήμερα από τη Lockheed Martin και την Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία (ΕΑΒ).

Στην κοινή τους ανακοίνωση, υπογραμμίζεται ότι η επιτυχής δοκιμή σηματοδοτεί «ένα σημαντικό ορόσημο στο Πρόγραμμα Αναβάθμισης Μέσης Ζωής (MLU)».

Η πτήση πραγματοποιήθηκε σήμερα και «επικύρωσε τη λειτουργικότητα των συστημάτων του αεροσκάφους, συμπεριλαμβανομένου του υπερσύγχρονου ψηφιακού πιλοτηρίου (glass cockpit) και της διασύνδεσης δεδομένων αποστολής, τα οποία θα ενισχύσουν τις δυνατότητες του Πολεμικού Ναυτικού σε αποστολές ναυτικής επιτήρησης και ανθυποβρυχιακού πολέμου».

Η Lockheed Martin, κύριος ανάδοχος του προγράμματος, «επιβεβαίωσε τη δέσμευσή της στον εκσυγχρονισμό του P-3B Orion, ενισχύοντας την ομάδα υποστήριξης στην Ελλάδα και επενδύοντας σημαντικούς πόρους για την επιτυχή υλοποίησή του».

Η εταιρεία, προστίθεται στην ανακοίνωση, συνεργάστηκε στενά με την Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία για την επίλυση θεμάτων συμβατότητας μεταξύ του νέου ψηφιακού πιλοτηρίου και παλαιότερων συστημάτων, ανοίγοντας τον δρόμο για την επιτυχή δοκιμαστική πτήση.

«Η επιτυχής δοκιμαστική πτήση του εκσυγχρονισμένου P-3B Orion αποτελεί καίριο ορόσημο», δήλωσε ο Rod McLean, αντιπρόεδρος και γενικός διευθυντής του τομέα Air Mobility and Maritime Missions της Lockheed Martin.

«Το εκσυγχρονισμένο P-3B Orion θα διαδραματίσει ζωτικό ρόλο στην ενίσχυση των δυνατοτήτων θαλάσσιας περιπολίας της Ελλάδας και θα διασφαλίσει ότι το Πολεμικό Ναυτικό παραμένει επιχειρησιακά έτοιμο για τις επόμενες δεκαετίες» πρόσθεσε ο ίδιος.

«Η ολοκλήρωση του πρώτου εκσυγχρονισμένου P-3B Orion σηματοδοτεί τον σημαντικότερο σταθμό σε ένα πρόγραμμα δομικού και ηλεκτρονικού εκσυγχρονισμού που χαρακτηρίζεται από ιδιαίτερη πολυπλοκότητα και υψηλό βαθμό δυσκολίας», ανέφερε από την πλευρά του ο Αλέξανδρος Διακόπουλος, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΕΑΒ.

«Κατά τη διάρκεια υλοποίησης προέκυψαν τεχνικές προκλήσεις, η επίλυση των οποίων απαίτησε σημαντική επένδυση χρόνου, προσπαθειών και πόρων. Παρά τις δυσκολίες που αντιμετωπίσαμε, η έναρξη των πτητικών δοκιμών αποδεικνύει την προσήλωσή μας στην αποστολή μας» εξήγησε ο κ. Διακόπουλος.

Το πρόγραμμα εκσυγχρονισμού των αεροσκαφών ναυτικής συνεργασίας P-3B ξεκίνησε το 2015, στο πλαίσιο διακρατικής συμφωνίας Ηνωμένων Πολιτειών – Ελλάδας, και αποτελεί μοναδικό πρόγραμμα του είδους του παγκοσμίως, επισημαίνεται στην ανακοίνωση.

Το MLU περιλαμβάνει φάσεις εργοστασιακής συντήρησης, ανάπτυξη εγχώριου συστήματος διαχείρισης και ενσωμάτωσης αποστολών, νέα ηλεκτρονικά συστήματα πτήσης, καθώς και συναφείς υπηρεσίες και εξοπλισμό.

Η συμφωνία προβλέπει τον εκσυγχρονισμό τεσσάρων αεροσκαφών P-3B Orion μέσω του Προγράμματος MLU.

Τα υλικά της αναβάθμισης MLU επεκτείνουν τη διάρκεια ζωής κατά 15.000 ώρες πτήσης, ενισχύοντας ουσιαστικά τις επιχειρησιακές δυνατότητες με αποδοτικό κόστος.

Το Ελληνικό Πολεμικό Ναυτικό επιχειρεί με τον στόλο των P-3 για περισσότερα από 20 χρόνια.

Οι εκσυγχρονισμένες ελληνικές εκδόσεις του P-3B Orion διαθέτουν εξειδικευμένο εξοπλισμό για ανθυποβρυχιακό και εναντίον πλοίων επιφανείας πόλεμο, ενώ το σύγχρονο ψηφιακό πιλοτήριο με οθόνες LCD και τις κονσόλες του νέου συστήματος αποστολής, προσφέρει αναβαθμισμένη επίγνωση της τακτικής κατάστασης και ενισχυμένη ικανότητα αναγνώρισης απειλών, αναφέρει η ανακοίνωση.

Το P-3 Orion αποτελεί σημείο αναφοράς στα αεροσκάφη ναυτικής περιπολίας και αναγνώρισης και χρησιμοποιείται διεθνώς για αποστολές εθνικής ασφάλειας, καταπολέμησης πειρατείας, ανθρωπιστικής βοήθειας, έρευνας και διάσωσης, συλλογής πληροφοριών, ανθυποβρυχιακού πολέμου, καθώς και για υποστήριξη ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας και αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών, καταλήγει η ανακοίνωση.