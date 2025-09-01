Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις τέθηκαν από το πρωί της Δευτέρας σε ισχύ για την περιοχή της Καισαριανής, οι οποίες πρόκειται να διαρκέσουν για πέντε χρόνια και συγκεκριμένα μέχρι την 1η Σεπτεμβρίου του 2030.

Αιτία είναι οι εργασίες που εκτελούνται για την παράδοση του σταθμού «Καισαριανή» του μετρό, ενός έργου που αναμένεται να δώσει ανάσα -μεταξύ πολλών ακόμη περιοχών- στην Καισαριανή.

Σε αυτό το διάστημα, καθ’ όλο το 24ωρο, οι εργασίες απαιτούν: Τον σταδιακό περιορισμό του πλάτους του οδοστρώματος της λεωφόρου Βασ. Αλεξάνδρου ελάχιστου πλάτους 6,00 μ. περίπου και στο τμήμα αυτής 45,00 μ. περίπου μετά τη συμβολή της με τη λεωφόρο Υμηττού με κατάληψη της αριστερής πλευράς του οδοστρώματος κατά τη φορά κίνησης των οχημάτων προς τον εργοταξιακό αποκλεισμό.

Τον ολικό αποκλεισμό του οδοστρώματος της λεωφόρου Βασ. Αλεξάνδρου και στο τμήμα αυτής από τη λεωφόρο Εθνικής Αντιστάσεως και για μήκος 45 μ. περίπου και της οδού Δαμάρεως 25 μ. περίπου μετά τη λεωφόρο Εθνικής Αντιστάσεως και για μήκος 35 μ. περίπου, με εξαίρεση τα οχήματα εργοταξίου.

Τον χαρακτηρισμό ως αδιεξόδου της λεωφόρου Βασ. Αλεξάνδρου από τη συμβολή της με τη λεωφόρο Υμηττού και έως την εργοταξιακή κατάληψη, της οδού Δαμάρεως από τη συμβολή της με τη λεωφόρο Εθνικής Αντιστάσεως και με την οδό Χρυσοστόμου Σμύρνης και έως την εργοταξιακή κατάληψη και της οδού Κοιμήσεως Θεοτόκου από την οδό Μισούντος και έως την εργοταξιακή κατάληψη.

Τον καθορισμό του ανώτατου ορίου ταχύτητας στα 30 χλμ/ώρα για τα οχήματα που κινούνται στην περιοχή των έργων.

Η ΕΛ.ΑΣ. παρακαλεί τους οδηγούς «των οχημάτων να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά τη διέλευσή τους από τα σημεία των εργασιών και να ακολουθούν την υπάρχουσα οδική σήμανση».