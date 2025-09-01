Τις συγκλονιστικές στιγμές που εκτυλίχθηκαν το απόγευμα του Σαββάτου 30/8 στη Σαντορίνη όταν ένας ηλικιωμένος έχασε ξαφνικά τις αισθήσεις του και κατέρρευσε στο πεζοδρόμιο, περιέγραψε το πρωί της Δευτέρας 1/9 ο αστυνομικός που του έσωσε τη ζωή.

Το περιστατικό σημειώθηκε μπροστά στο Επαρχείο όπως εξήγησε ο αστυνομικός Σάκης Καμπούρης, μιλώντας στο Mega και στην «Κοινωνία Ώρα MEGA».

«Προσπάθησα μαζί με ιδιώτη γιατρό να κρατήσουμε τον άνθρωπο στη ζωή. Υπηρετώ στην Άμεση Δράση στη Θεσσαλονίκη στην ομάδα Ζ. Είμαι αποσπασμένος στο νησί, στη Σαντορίνη, για τις καλοκαιρινές ανάγκες του νησιού. Όπως ξέρετε, το καλοκαίρι υπάρχει μεγάλη ανάγκη και πρόβλημα στα τουριστικά μας νησιά, οπότε ερχόμαστε να τα ενισχύσουμε. Εκείνο το απόγευμα δέχθηκα μία κλήση ο Αξιωματικός Υπηρεσίας του τμήματός μας εδώ ότι υπάρχει ένα πεσμένο άτομο σχεδόν στο κέντρο των Φηρών. Οπότε έφυγα με τη μηχανή μου να πάω στο σημείο. Εκεί βρήκα αυτόν τον ηλικιωμένο άνθρωπο. Μάλλον προσπαθούσε να μπει στο όχημά του, αισθάνθηκε αδιαθεσία και έχασε τις αισθήσεις του και έπεσε κάτω» τόνισε.

«Είναι δύσκολες αυτές οι στιγμές που αντιμετωπίζουμε κάθε φορά, οπότε προσπάθησα και εγώ να κάνω ό,τι έχω μάθει να κάνω στην εκπαίδευση που περνάμε κάθε 6 μήνες στην Υπηρεσία μου στη Θεσσαλονίκη, παρέχοντας τις πρώτες βοήθειες και κάνοντας ΚΑΡΠΑ», είπε ο αστυνομικός.

«Ο χρόνος εκείνη τη στιγμή σταματάει γιατί εκείνη τη στιγμή πρέπει να κάνεις κάτι και να ανταπεξέλθεις στις δυσκολίες. Αυτό που προέχει είναι να είναι καλά ο άνθρωπος και να επανέλθει στην καθημερινότητά του. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο Ρέθυμνο και έχει ακόμα αγώνα. Φυσικά και ήρθε ασθενοφόρο, υπάρχουν ελλείψεις αλλά τα παιδιά του ΕΚΑΒ κάνουν ό,τι καλύτερο μπορούν. Είναι φυσικό να υπάρχουν καθυστερήσεις. Ο άνθρωπος επανήλθε όταν φτάσαμε στο νοσοκομείο».

Η προσπάθεια η δική μου και ενός ιδιώτη γιατρού που προσήλθε στο σημείο ήταν να προσπαθήσουμε να κρατήσουμε στη ζωή τον άνθρωπο και να μην τον “χάσουμε”», σημείωσε κλείνοντας.

Η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ. Κωνσταντία Δημογλίδου από την πλευρά της ανέφερε: «Φροντίζουμε ιδιαίτερα, ειδικά οι αστυνομικοί που είναι στην πρώτη γραμμή, να κάνουν σεμινάρια πρώτων βοηθειών. Ειδικά στην Άμεση Δράση πρέπει να γνωρίζουν πρώτες βοήθειες γιατί έχουν κληθεί πολλές φορές σε τέτοια περιστατικά».