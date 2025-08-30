Μαθήματα κολύμβησης ξεκινούν οι μαθητές στις τάξεις Γ’ και Δ’ Δημοτικού από τον Νοέμβριο, με στόχο όχι μόνο την άθληση, αλλά και την πρόληψη και την ασφάλεια των μαθητών.

Τα μαθήματα θα γίνονται σε κύκλους δέκα δίωρων κάθε τρίμηνο, με τη συμμετοχή μικρών ομάδων μαθητών, σε αναλογία ένας καθηγητής ανά δέκα παιδιά. Για περισσότερη ασφάλεια, μέσα στην πισίνα θα βρίσκεται επιπλέον καθηγητής, ενώ θα υπάρχει και συνοδός εκπαιδευτικός, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Τα μαθήματα θα πραγματοποιούνται σε δημοτικά και κρατικά κολυμβητήρια, με δωρεάν μεταφορά των μαθητών. Το βασικό ζήτημα, ωστόσο, παραμένει οι υποδομές. Στη χώρα λειτουργούν περίπου 100 κλειστές πισίνες, αριθμός που δεν επαρκεί για τις ανάγκες.

Το υπουργείο Παιδείας εξετάζει λύσεις όπως η αναβάθμιση παλαιών εγκαταστάσεων ή ακόμη και η τοποθέτηση λυόμενων πισινών. Ήδη σε 12 διευθύνσεις εκπαίδευσης χωρίς πισίνα βρίσκονται σε εξέλιξη συζητήσεις με τους δήμους.

Η επιτυχία του εγχειρήματος θα κριθεί στην πράξη, ανάλογα με τις διαθέσιμες υποδομές, ενώ εκτιμάται ότι η εφαρμογή θα ξεκινήσει σταδιακά.