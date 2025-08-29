Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα της Παρασκευής σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή του Αγίου Κοσμά Γρεβενών.
Στο σημείο απ’ όπου ξεκίνησε η πυρκαγιά λίγο μετά τις 18:00, έχουν σπεύσει ισχυρές δυνάμεις πυροσβεστικής.
Στη φωτιά επιχειρούν 34 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 8ης ΕΜΟΔΕ και 9 οχήματα. Στην κατάσβεση συνδράμουν και υδροφόρες ΟΤΑ.
