Συναγερμός σήμανε στην Κέρκυρα το απόγευμα της Πέμπτης, όταν αεροσκάφος που εκτελούσε πτήση με προορισμό την Τσεχία παρουσίασε βλάβη λίγο μετά την απογείωση.

Σύμφωνα με πληροφορίες του corfutvnews, ακούστηκε δυνατός θόρυβος και παρατηρήθηκαν φλόγες στη δεξιά τουρμπίνα του αεροσκάφους.

Στο σημείο έσπευσαν όλα τα οχήματα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας του αεροδρομίου, ο διοικητής νομού, καθώς και ένα δεκάτονο όχημα, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες.

Το αεροπλάνο της εταιρείας Smartwings 737 boeing, το οποίο είχε κατεύθυνση την Τσεχία, για αρκετή ώρα έκανε γύρους στη νότια Κέρκυρα και, τελικά, αποφασίστηκε να μεταβεί στο αεροδρόμιο της Πρεβεζας.

Δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί, ενώ όλοι οι επιβάτες είναι καλά στην υγεία τους.