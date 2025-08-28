Σαν σήμερα, στις 29 Αυγούστου 2005, η Νέα Ορλεάνη και η πολιτεία της Λουιζιάνα βρέθηκαν στο επίκεντρο της βιβλικής καταστροφής που προκάλεσε ο τυφώνας Κατρίνα. Με ανέμους που ξεπερνούσαν τα 200 χιλιόμετρα την ώρα, ο τυφώνας σάρωσε τις νότιες Ηνωμένες Πολιτείες, αφήνοντας πίσω του ανυπολόγιστες ζημιές και μια χώρα σε σοκ.

Η Κατρίνα θεωρείται ο πιο δαπανηρός τυφώνας στην ιστορία των ΗΠΑ, με ζημιές που άγγιξαν τα 200 δισ. δολάρια. Οι καταρρεύσεις των αναχωμάτων στη Νέα Ορλεάνη πλημμύρισαν το 80% της πόλης, εγκλωβίζοντας χιλιάδες κατοίκους χωρίς τρόφιμα, νερό ή ηλεκτρικό ρεύμα. Οι εικόνες από το στάδιο Superdome, όπου είχαν καταφύγει χιλιάδες άνθρωποι σε απελπιστική κατάσταση, έκαναν τον γύρο του κόσμου.

Ο επίσημος απολογισμός κατέγραψε περίπου 1.400 νεκρούς, ενώ εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους, μετατρέποντας τον τυφώνα σε μια από τις μεγαλύτερες ανθρωπιστικές τραγωδίες στην αμερικανική ιστορία.

Πέρα από τις ανυπολόγιστες ανθρώπινες απώλειες, η Κατρίνα αποκάλυψε τις αδυναμίες του κρατικού μηχανισμού και την κοινωνική ανισότητα στις ΗΠΑ, με τους φτωχότερους κατοίκους –κυρίως Αφροαμερικανούς– να πληρώνουν το βαρύτερο τίμημα. Η οργή για την καθυστερημένη αντίδραση των Αρχών προκάλεσε σοβαρές πολιτικές αναταράξεις.

29: Αποκεφαλίζεται ο Ιωάννης ο Βαπτιστής, έπειτα από εντολή του βασιλιά Ηρώδη Αντύπα, κατόπιν της επιθυμίας της Σαλώμης. Το γεγονός αυτό, όπως περιγράφεται στη Βίβλο, έχει μείνει στη χριστιανική παράδοση ως μια από τις πιο δραματικές στιγμές μαρτυρίου.

1824: Η Ναυμαχία του Γέροντα κοντά στη Σάμο χαρίζει μια καθοριστική νίκη στον ελληνικό στόλο με επικεφαλής τον Ανδρέα Μιαούλη. Η επιτυχία αυτή απέτρεψε την κατάληψη της Σάμου από τον τουρκοαιγυπτιακό στόλο και ενίσχυσε αποφασιστικά την Επανάσταση.

1831: Ο Μάικλ Φαραντέι ανακαλύπτει την ηλεκτρομαγνητική επαγωγή, θεμέλιο της σύγχρονης ηλεκτροτεχνολογίας. Η ανακάλυψη αυτή αποτέλεσε τη βάση για την παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος και άνοιξε τον δρόμο στην εκβιομηχάνιση του κόσμου.

1842: Υπογράφεται η Συνθήκη του Νανκίνγκ μεταξύ Μεγάλης Βρετανίας και Κίνας, που τερματίζει τον Α’ Πόλεμο του Οπίου. Στη συνθήκη περιλαμβάνεται και η παραχώρηση του Χονγκ Κονγκ στους Βρετανούς, ένα γεγονός με τεράστιες γεωπολιτικές συνέπειες.

1885: Ο Γκότλιμπ Ντάιμλερ πατεντάρει την πρώτη μοτοσικλέτα με μηχανή εσωτερικής καύσης, το «Reitwagen». Ένα πρωτοποριακό όχημα που έθεσε τα θεμέλια για τη μετέπειτα εξέλιξη της μοτοσικλέτας και της αυτοκίνησης.

1912: Η Ελληνική Αεροπορία θρηνεί τον πρώτο της νεκρό, τον Αλέξανδρο Καραμανλάκη, όταν το αεροπλάνο του συντρίβεται στον Κορινθιακό Κόλπο. Ένα τραγικό γεγονός στις απαρχές της ελληνικής αεροπορικής ιστορίας.

1922: Η Σμύρνη πυρπολείται και καταστρέφεται από τους Τούρκους, λίγες ημέρες μετά την κατάρρευση του μικρασιατικού μετώπου. Χιλιάδες Έλληνες και Αρμένιοι χάνουν τη ζωή τους ή ξεριζώνονται, σηματοδοτώντας μια από τις πιο σκοτεινές στιγμές της νεότερης ελληνικής ιστορίας.

1944: Αμερικανοί στρατιώτες της 28ης Μεραρχίας Πεζικού παρελαύνουν στα Ηλύσια Πεδία στο Παρίσι, λίγες μέρες μετά την απελευθέρωση της γαλλικής πρωτεύουσας από τους Ναζί. Η εικόνα αυτή μένει ως σύμβολο ελευθερίας.

1949: Λήγει ο Εμφύλιος Πόλεμος στην Ελλάδα, με την πτώση του Βίτσι από τον Εθνικό Στρατό έναντι του Δημοκρατικού Στρατού. Η σύγκρουση αφήνει πίσω της δεκάδες χιλιάδες νεκρούς και βαθιά πολιτικά τραύματα.

1962: Εγκαινιάζεται από τον Κωνσταντίνο Καραμανλή η Εθνική Οδός Αθηνών – Λαμίας, ένα έργο που σηματοδοτεί τη νέα εποχή των συγκοινωνιών στη χώρα.

1966: Οι Beatles δίνουν την τελευταία τους συναυλία στο Candlestick Park του Σαν Φρανσίσκο, κλείνοντας μια εποχή στη μουσική ιστορία.

2004: Η Αθήνα αποχαιρετά τους 28ους Ολυμπιακούς Αγώνες. Στην τελετή λήξης, ο Αλέξανδρος Νικολαΐδης χαρίζει στην Ελλάδα ασημένιο μετάλλιο στο τάε κβο ντο. Την ίδια μέρα, ο Μαραθώνιος σημαδεύεται από την επίθεση στον Βραζιλιάνο Βαντερλέι ντε Λίμα, ο οποίος όμως τερματίζει τρίτος και βραβεύεται με το Ολυμπιακό μετάλλιο «Πιερ ντε Κουμπερτέν» για το ευ αγωνίζεσθαι.

2021: Ο τυφώνας Άιντα σαρώνει τη Λουιζιάνα, αφήνοντας χωρίς ρεύμα ολόκληρη τη Νέα Ορλεάνη και καταστρέφοντας χιλιάδες κτίρια. Η ισχύς του ήταν τόσο μεγάλη που ανέτρεψε ακόμη και τη ροή του ποταμού Μισισιπή.

Γεννήσεις

1632 – Τζον Λοκ, Άγγλος φιλόσοφος και ιατρός, θεμελιωτής του βρετανικού εμπειρισμού και θεμελιώδης μορφή του Διαφωτισμού. Τα έργα του («Ένα δοκίμιο για την ανθρώπινη νόηση») επηρέασαν βαθιά τη νεώτερη φιλοσοφία, την πολιτική σκέψη, αλλά και την επιστημονική μέθοδο – κυρίως με την έννοια της ατομικής ελευθερίας και της φυσικής δικαιοσύνης.

1926 – Ελένη Γλύκατζη-Αρβελέρ, Ελληνίδα ιστορικός, βυζαντινολόγος με τεράστια διεθνή απήχηση και σημαντικό ακαδημαϊκό έργο. Υπήρξε η πρώτη γυναίκα πρύτανης στη Σορβόννη (Παρίσι) και επί σειρά δεκαετιών τιμά επιστημονικά την Ελλάδα και τον γυναικείο δυναμισμό, υπηρετώντας τη βυζαντινή ιστορία, τον ανθρωπισμό και την παιδεία.

1931 – Στέλιος Καζαντζίδης, Έλληνας λαϊκός τραγουδιστής, μία από τις πιο μεγάλες φωνές του ελληνικού τραγουδιού. Συμβόλιζε τον πόνο, το μεράκι και την αγωνία του λαού, ερμήνευσε αμέτρητες επιτυχίες, και έγραψε ιστορία με βαθιά συγκινητικές ερμηνείες και αυθεντικότητα. Το όνομα του έγινε μύθος στο λαϊκό πεντάγραμμο.

1958 – Μάικλ Τζάκσον, Αμερικανός τραγουδιστής, συνθέτης και χορευτής, ο «βασιλιάς της ποπ». Με παγκόσμια ρεκόρ και ιστορικές επιτυχίες όπως «Thriller», «Billie Jean» και «Beat It», διαμόρφωσε τη μουσική, τη χορογραφία και το video clip της σύγχρονης εποχής, επηρεάζοντας όσο λίγοι τη pop κουλτούρα διεθνώς.

Θάνατοι

1944 – Αττίκ (Κλέων Τριανταφύλλου), εμβληματική μορφή του ελληνικού ελαφρού τραγουδιού, συνθέτης, στιχουργός και ερμηνευτής. Χαρακτηρίστηκε από μοναδική ευαισθησία και καλλιτεχνική φινέτσα, με διαχρονικά τραγούδια όπως «Ζητάτε να σας πω», «Τα καναρίνια» και «Πάμε μια βόλτα στο φεγγάρι» που σφράγισαν το αστικό κέντρο της Αθήνας. Το όνομά του συνδέθηκε με τον θρυλικό «Μεγάλο Μήλο», ενώ η απώλειά του το 1944 άφησε δυσαναπλήρωτο κενό στο ελληνικό μουσικό θέατρο.

1982 – Ίνγκριντ Μπέργκμαν, Σουηδή ηθοποιός και μία από τις κορυφαίες του 20ού αιώνα. Πέθανε ανήμερα των γενεθλίων της (29 Αυγούστου) έχοντας κατακτήσει τρία Όσκαρ και τεράστια κινηματογραφική παρουσία σε ταινίες-θρύλους όπως «Καζαμπλάνκα», «Αναστασία», «Για ποιον χτυπά η καμπάνα» και «Θλιμμένη Ιουλιέτα». Χαρακτηρίστηκε από δραματική ένταση και ασύγκριτο κινηματογραφικό ήθος.

Αρκάδιος, Αρκαδία

Εθνικές Γιορτές – Επέτειοι

Διεθνής Ημέρα κατά των Πυρηνικών Δοκιμών