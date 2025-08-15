Συναγερμός σήμανε σήμερα στην παραλία Δελφίνι της Σύρου, όταν δύο λουόμενοι δέχθηκαν τσίμπημα από επικίνδυνες θαλάσσιες ανεμώνες που βρίσκονται πάνω σε πέτρες μέσα στη θάλασσα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του cyclades24, ανάμεσα τους, βρίσκεται και ένα παιδί, το οποίο μεταφέρθηκε προληπτικά στο νοσοκομείο για ιατρικές εξετάσεις και φροντίδα.

Όπως επισημαίνουν λουόμενοι, στην άμμο δεν υπάρχει κανένας απολύτως κίνδυνος, ωστόσο οι λουόμενοι θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν πλησιάζουν ή πατούν πάνω σε πέτρες μέσα στη θάλασσα, καθώς οι ανεμώνες μπορεί να προκαλέσουν επώδυνα τσιμπήματα.

Η χρήση υποδημάτων θαλάσσης συνιστάται ανεπιφύλακτα.