Φωτιά κοντά στις εγκαταστάσεις της ΕΡΤ στη Ζάκυνθο ξέσπασε το μεσημέρι της Παρασκευής. Η φωτιά ξέσπασε σε κατοικημένη περιοχή στους Αμπελόκηπους, προς Αγριλιά κοντά σε σπίτια.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, το σημείο από το οποίο ξεπήδησαν οι φλόγες ήταν ένα οικόπεδο, ενώ η αιτία της πυρκαγιάς πιθανότατα ήταν κάποιο πεταμένο τσιγάρο. Το οικόπεδο ήταν μεν καθαρισμένο, όμως σε ένα σημείο του υπήρχαν καλαμιές με αποτέλεσμα και με τη βοήθεια των ανέμων η φωτιά να φουντώσει.

Τα γρήγορα αντανακλαστικά των δυνάμεων πυρόσβεσης είχαν σαν αποτέλεσμα να ελεγχθεί η πυρκαγιά, η οποία πλέον έχει κατασβεστεί.