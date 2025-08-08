Παραμένει σε ισχύ η απαγόρευση για τον απόπλου των πλοίων από τα λιμάνια Πειραιά, Λαυρίου και Ραφήνας εξαιτίας των θυελλωδών ανέμων.

Ωστόσο οι ταξιδιώτες που έχουν προγραμματισμένα ταξίδια θα πρέπει να καλούν τα γραφεία των ακτοπλοϊκών εταιρειών καθώς ορισμένες από αυτές επιλέγουν να πραγματοποιούν τα δρομολόγια τους παρά το απαγορευτικό, με δική τους ευθύνη, όπως προβλέπεται.

Τα μόνα δρομολόγια που πραγματοποιούνται είναι αυτά που αφορούν τον Αργοσαρωνικό από το λιμάνι του Πειραιά και το Μαρμάρι της Εύβοιας.

Κλειστοί καταπέλτες, δεμένα πλοία και ουρές από επιβάτες αλλά και οχήματα μπροστά από τα πλοία είναι η εικόνα της ταλαιπωρίας που καταγράφεται από νωρίς το πρωί στο λιμάνι του Πειραιά.

Οι περισσότεροι από τους επιβάτες διαμαρτύρονται και πηγαίνουν στα γκισέ των ακτοπλοϊκών εταιρειών και ζητούν μια συγκεκριμένη ώρα για το πότε θα ξεκινήσει το ταξίδι τους.

Σύμφωνα με τις προβλέψεις των μετεωρολόγων, οι άνεμοι θα είναι θυελλώδεις εντάσεως μέχρι και 9 μποφόρ.