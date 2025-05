2023 – Τίνα Τέρνερ, Αμερικανοελβετίδα τραγουδίστρια, γνωστή ως «Γιαγιά της Ροκ», με εκρηκτική σκηνική παρουσία και φωνή-σύμβολο δύναμης· από τις μεγαλύτερες μορφές της παγκόσμιας μουσικής σκηνής, με επιτυχίες όπως «What’s Love Got to Do with It» και «The Best», αλλά και συγκλονιστική προσωπική ιστορία επιβίωσης και αναγέννησης.