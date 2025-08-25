Ως «ηλικιακά τρανς» αυτοπροσδιορίζεται ένας άνδρας 41 ετών, υποστηρίζοντας πως η ηλικία του είναι 28 ετών.

Με δικαιολογία ότι κάνει την επιλογή του «όπως τα τρανς άτομα» δηλώνει «ηλικιακά τρανς» και όχι «αρνητής ηλικίας», ενώ αρνείται ότι βιώνει ηλικιακή κρίση.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα Bright Side, ο Jackie από το Κιότο της Ιαπωνίας έλαβε την απόφαση πριν από εφτά χρόνια, εξαιτίας ενός περιστατικού στην εργασία του.

Συγκεκριμένα, ένας υπεύθυνος τον προσέγγισε για ένα λάθος και ρώτησε: «Πως γίνεται να μην το ξέρεις αυτό στην ηλικία που είσαι;». Έκτοτε, αποφάσισε να σταματήσει το χρόνο και να δηλώνει 28 ετών.

«Ένιωθα μια έντονη επιθυμία να παραμείνω νέος και επίκαιρος και διαπίστωσα ότι τα 28 ήταν η ηλικία στην οποία ένιωθα πιο άνετα. Είναι μια ηλικία όπου μπορώ να εξισορροπήσω την ωριμότητα με τη νεανικότητα», δήλωσε ο Jackie.

Ο Jackie

Ωστόσο, είναι υποχρεωμένος να γράφει την αληθινή του ηλικία σε κρατικά ή άλλα επίσημα έγγραφα, κάτι που θα ήθελε να αλλάξει στο μέλλον.

«Νομίζω ότι αν μπορέσουμε να φτάσουμε σε ένα σημείο αποδοχής και να επιτρέψουμε στους ανθρώπους να κάνουν τις δικές τους επιλογές, θα είμαστε μια πιο αποδεκτή κοινωνία», είπε ο 41χρονος.

Μάλιστα, εμφανίστηκε και σε ιαπωνική τηλεοπτική εκπομπή για να δηλώσει τις θέσεις του, με τον Dr. Takashi Sugiyama, ψυχολόγο και καθηγητή στο Πανεπιστήμιο Kanagawa, να τού απαντά.

Σύμφωνα με τον ειδικό, η περίπτωση του Jackie δεν είναι σπάνια στη σημερινή κοινωνία, απλώς αυτός έχει το θάρρος να το δηλώσει επίσημα. Όπως είπε, οι άνθρωποι πιέζονται να έχουν κάνει ορισμένα πράγματα μέχρι κάποια ηλικία, ενώ από ένα σημείο κι έπειτα δεν θα πρέπει να τα κάνουν.

Σε συνάρτηση και με τον σύγχρονο τρόπο ζωής αυτή η πίεση χαρακτηρίζεται «εκρηκτικά αγχώδης», με αποτέλεσμα αρκετοί να πιστεύουν πως έχουν διαφορετική ηλικία από την αληθινή τους.