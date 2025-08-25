Μέλη στρατιωτικών αντιπροσωπειών από την Τουρκία και την ανατολική Λιβύη συναντήθηκαν στη Βεγγάζη, με αφορμή την επίσκεψη της τουρκικής κορβέτας TCG Kınalıada, όπως ανακοίνωσε το τουρκικό υπουργείο Άμυνας.

Στην ανακοίνωση που δημοσιεύτηκε στον λογαριασμό του υπουργείου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η τουρκική αποστολή με επικεφαλής τον γενικό διευθυντή ‘Αμυνας και Ασφάλειας, υποστράτηγο Ιλκάι Αλτιντάγ, συναντήθηκε με τον υπαρχηγό του «Εθνικού Στρατού της Λιβύης» και διοικητή των Χερσαίων Δυνάμεων, στρατηγό Σαντάμ Χαφτάρ.

🇹🇷TCG Kınalıada, 20-21 Ağustos 2025 tarihlerinde Bingazi/Libya’ya🇱🇾 liman ziyareti gerçekleştirdi.



Ziyaret kapsamında, Bingazi Deniz Üs Komutanı Tümamiral Abid Mesud Jouda, Bingazi Deniz Üs Komutanı Yardımcısı, Bingazi Deniz Üs Harekât Başkanı, Bingazi Deniz Üs Başçarkçısı,… pic.twitter.com/5HRypMKaP9 — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 25, 2025

Στη συνομιλία που είχαν οι δύο πλευρές συζητήθηκαν οι κοινές δράσεις που μπορούν να αναλάβουν για την ενότητα της Λιβύης και τη δημιουργία ενιαίου στρατού. Στη συνάντηση παρόντες ήταν επίσης ο πρέσβης της Τουρκίας στη Λιβύη, Γκιουβέν Μπεγκέτς, και ο πρόξενος στη Βεγγάζη, Σερκάν Κιραμανλιόγλου.

Μετά τη συνάντηση, ο στρατηγός Σαντάμ Χαφτάρ επισκέφθηκε το τουρκικό πλοίο στο λιμάνι της Βεγγάζης.

Την Βεγγάζη επισκέφθηκε επίσης και ο αρχηγός της τουρκικής υπηρεσίας πληροφοριών ΜΙΤ, Ιμπραχίμ Καλίν, όπου συναντήθηκε με τον στρατάρχη Χαλίφα Χαφτάρ.

Πηγή: ΑΠΕ