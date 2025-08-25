Εκατοντάδες λευκοί πελαργοί έκαναν την εμφάνισή τους στη Μύκονο, ένα θέαμα που κάτοικοι και επισκέπτες του νησιού έσπευσαν να απαθανατίσουν.

Δείτε το βίντεο του Mykonoslive.tv:

Ο λευκός πελαργός, γνωστός και ως λελέκι, είναι αποδημητικό πουλί που φωλιάζει σε Ευρώπη και Ασία, ενώ το φθινόπωρο μεταναστεύει στην Αφρική διανύοντας ένα ταξίδι πολλών χιλιομέτρων μέχρι να έρθει στην Ελλάδα και πάλι την άνοιξη.

Σύμφωνα με τον Σύλλογο Προστασίας και Περίθαλψης Άγριας Ζωής «ΑΝΙΜΑ», όσοι λευκοί πελαργοί εμφανίζονται στην Ελλάδα πριν από το τέλος του καλοκαιριού έχουν ξεκινήσει πρώτοι το ταξίδι της μετανάστευσης, και είτε είναι οι πιο νεαροί σε ηλικία είτε αυτοί που δεν αναταράχθηκαν.