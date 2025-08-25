Συναγερμός έχει σημάνει στην Εύβοια για δύο περιπατητές.

Σύμφωνα με πληροφορίες του evima.gr πρόκειται για δύο άτομα τα οποία αγνοούνται στην περιοχή του καταρράκτη στα Μανίκια του δήμου Κύμης Αλιβερίου.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες πρόκειται για νεαρό ζευγάρι που βρέθηκε στην περιοχή για περπάτημα αλλά αποπροσανατολίστηκε και βρέθηκε σε δύσβατη περιοχή.

Οι δύο περιπατητές ζήτησαν βοήθεια μέσω του 112 και αυτή την ώρα γίνεται προσπάθεια να τους προσεγγίσουν οι Αρχές μαζί με τον πρόεδρο της κοινότητας των Μανικιών, Κώστα Σεφερλή.