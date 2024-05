Σαν σήμερα το 1941 γεννήθηκε ο Μπομπ Ντίλαν, ένας από τους πιο επιδραστικούς και πολυσχιδείς καλλιτέχνες όλων των εποχών. Γεννημένος ως Ρόμπερτ Αλλεν Ζίμερμαν το 1941 στη Μινεσότα, ο Ντίλαν χάραξε την πορεία του στη μουσική σκηνή με στίχους που άγγιξαν βαθιά την ψυχή μιας ολόκληρης γενιάς.

Ήδη από τις πρώτες του επιτυχίες (βλ. «Blowin’ in the Wind» και «The Times They Are a-Changin’») ο Ντίλαν έγινε σύμβολο του κοινωνικού ακτιβισμού, τραγουδώντας για τα δικαιώματα των Αφροαμερικανών και την εναντίωσή του στον πόλεμο στο Βιετνάμ. Η δισκογραφική του δουλειά περιλαμβάνει περισσότερα από 600 τραγούδια, σύμφωνα με το The New York Times.

Ο Μπομπ Ντίλαν εξακολουθεί να είναι επιδραστικός εδώ και περίπου έξι δεκαετίες, αφήνοντας ένα αδιαμφισβήτητο σημάδι στη μουσική σκηνή και αποτελώντας έμπνευση για πολλούς καλλιτέχνες ανά τον κόσμο ενώ οι στίχοι του είναι γεμάτοι συμβολισμούς και κοινωνικά μηνύματα.

Ο Ντίλαν εξερεύνησε διάφορα είδη μουσικής, από τη φολκ, τη ροκ και την κάντρι μέχρι τα μπλουζ, την γκόσπελ και την τζαζ. Έχει κερδίσει πολλά βραβεία, συμπεριλαμβανομένων Γκράμι, Όσκαρ και Χρυσής Σφαίρας, ενώ το 2016 του απονεμήθηκε το Νόμπελ Λογοτεχνίας για την «δημιουργία νέων ποιητικών εκφράσεων μέσα στη μεγάλη αμερικανική μουσική παράδοση».

Σήμερα, στα 83 του χρόνια, ο Μπομπ Ντίλαν παραμένει ενεργός, συνεχίζοντας να κυκλοφορεί νέα μουσική και να περιοδεύει ανά τον κόσμο. Χρόνια του πολλά!

Τα σημαντικότερα γεγονότα σαν σήμερα στην Ελλάδα και στον κόσμο

1626: Ο Ολλανδός άποικος, Πίτερ Μίνουιτ, αγοράζει το νησί του Μανχάταν από τους Ινδιάνους. Ως αντάλλαγμα προσφέρει μπρελόκ και άλλα φανταχτερά μπιχλιμπίδια, αξίας 24 δολαρίων.

1844: O Σάμιουελ Μορς στέλνει το μήνυμα «What hath God wrought» («Τι κατόρθωσε ο Θεός», απόσπασμα από την Αγία Γραφή) από το Καπιτώλιο των Ηνωμένων Πολιτειών, στον βοηθό του στη Βαλτιμόρη (Μέριλαντ), για να εγκαινιάσει την πρώτη τηλεγραφική γραμμή.

1895: O θεατρικός συγγραφέας, Όσκαρ Oυάιλντ, καταδικάζεται σε δύο χρόνια καταναγκαστικής εργασίας για το ηθικό παράπτωμα της ομοφυλοφιλίας.

1915: O Τόμας Έντισον παρουσιάζει τη εφεύρεσή του, που καταγράφει τις τηλεφωνικές συνομιλίες.

1954: Ιδρύεται η γερμανική αεροπορική εταιρία Lufthansa.

1956: Διεξάγεται ο πρώτος διαγωνισμός τραγουδιού της Eurovision, στο Λουγκάνο της Ελβετίας. Νικήτρια αναδεικνύεται η Ελβετίδα Λις Άσια, με το τραγούδι «Refrain».

1968: Ο Σαρλ ντε Γκολ προκηρύσσει δημοψήφισμα για την παραμονή του ή όχι στην προεδρία για τις 16 Ιουνίου. Παράλληλα, ανακοινώνεται έναρξη διαπραγματεύσεων μεταξύ κυβέρνησης και συνδικάτων. Το απεργιακό κίνημα κλιμακώνεται με 10 εκατομμύρια απεργούς. Ταραχές ξεσπούν και στη Λυών. Οι διαδηλωτές οδηγούν ένα φορτηγό κατά της Αστυνομίας που σκοτώνει τον αξιωματικό Ρενέ Λακρουά. Ακολουθούν βίαιες συγκρούσεις στο Παρίσι. Ξεσπά φωτιά στο Χρηματιστήριο που γρήγορα τίθεται υπό έλεγχο. Απολογισμός της ημέρας είναι 456 τραυματίες και 795 συλλήψεις.

1968: Οι Rolling Stones κυκλοφορούν την επιτυχία τους «Jumpin’ Jack Flash».

1989: Σε απεργία πείνας κατεβαίνει ο Μανώλης Γλέζος έξω από την ΕΡΤ, διαμαρτυρόμενος για την άνιση κατανομή του τηλεοπτικού χρόνου στα κόμματα, ενόψει των εκλογών.

1998: O Παναθηναϊκός ανακηρύσσεται πρωταθλητής Ελλάδος στο μπάσκετ μετά από 14 χρόνια νικώντας τον ΠΑΟΚ με 68-58 στον 5ο τελικό των playoffs. Ο Πρέντραγκ Στογιάκοβιτς αποχαιρετά τον «δικέφαλο» του Βορρά και μετακομίζει στους Σακραμέντο Κινγκς, αποκτώντας τον τίτλο του πρώτου «Έλληνα» που θα παίξει στο ΝΒΑ.

1998: Ο Χρυσός Φοίνικας του 51ου Διεθνούς Φεστιβάλ των Καννών απονέμεται στον Θεόδωρο Αγγελόπουλο για την ταινία του «Μία αιωνιότητα, μία ημέρα». Το βραβείο αποτελεί τη μεγαλύτερη διάκριση για τον ελληνικό κινηματογράφο.

Γεννήσεις

1686 – Ντάνιελ Γκαμπριελ Φαρενάιτ, εφευρέτης του θερμόμετρου

1743 – Ζαν-Πολ Μαρά, Γάλλος επαναστάτης

1819 – Βικτώρια, βασίλισσα του Ηνωμένου Βασιλείου

1899 – Σουζάν Λανγκλέν, γαλλίδα τενίστρια, από τις κορυφαίες του αθλήματος

1941 – Μπομπ Ντίλαν, Αμερικανός τραγουδοποιός

1945 – Πρισίλα Πρίσλεϊ, Αμερικανίδα ηθοποιός και επιχειρηματίας

1966 – Ερίκ Καντονά, Γάλλος ποδοσφαιριστής

Θάνατοι

1543 – Νικόλαος Κοπέρνικος, Πολωνός αστρονόμος

1974 – Ντιουκ Έλινγκτον, Αμερικανός συνθέτης και πιανίστας

2001 – Μαργαρίτα Λυμπεράκη, ελληνίδα πεζογράφος και θεατρική συγγραφέας

2005 – Μιχάλης Κούσης, Έλληνας αθλητής

2023 – Τίνα Τέρνερ, αμερικανο-ελβετίδα τραγουδίστρια, γνωστή και ως «Γιαγιά της ροκ»

Επέτειοι – Παγκόσμιες Ημέρες

Ευρωπαϊκή Ημέρα Πάρκων

Παγκόσμια Ημέρα Ιχθυομετανάστευσης