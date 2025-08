Ο Τραμπ έδωσε εντολή σε δύο πυρηνικά υποβρύχια να πάρουν θέση σε περιοχές κοντά στη Ρωσία, ως απάντηση στις απειλές που έχει διατυπώσει ο πρώην πρόεδρος της Ρωσίας Ντμίτρι Μεντβέντεφ.

«Διέταξα δύο πυρηνικά υποβρύχια να πάρουν θέση στις κατάλληλες περιοχές, για την περίπτωση που αυτές οι ανόητες και εμπρηστικές δηλώσεις είναι κάτι περισσότερο από αυτό», έγραψε ο Τραμπ σε μια ανάρτηση στο Truth Social.

«Οι λέξεις έχουν σημασία και μπορούν συχνά να έχουν απρόβλεπτες συνέπειες, ελπίζω ότι αυτό δεν θα συμβεί αυτήν τη φορά», αναφέρει ο Αμερικανός πρόεδρος.

Η ανάρτηση Τραμπ

«Μετά τις εξαιρετικά προκλητικές δηλώσεις του πρώην προέδρου της Ρωσίας, Ντμίτρι Μεντβέντεφ, ο οποίος είναι πλέον Αντιπρόεδρος του Συμβουλίου Ασφαλείας της Ρωσικής Ομοσπονδίας, έδωσα εντολή να τοποθετηθούν δύο πυρηνικά υποβρύχια στις κατάλληλες περιοχές, για την περίπτωση που αυτές οι ανόητες και εμπρηστικές δηλώσεις δεν είναι απλώς λόγια. Τα λόγια είναι πολύ σημαντικά και συχνά μπορούν να οδηγήσουν σε απρόβλεπτες συνέπειες. Ελπίζω ότι αυτή δεν θα είναι μια από αυτές τις περιπτώσεις. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας σε αυτό το θέμα».

Σημειώνεται ότι σε μήνυμα που ανάρτησε πρόσφατα στο Χ, ο Ρώσος αξιωματούχος, το νούμερο 2 αυτήν τη στιγμή στο Συμβούλιο Ασφαλείας της χώρας, έγραψε πως κάθε νέο τελεσίγραφο από τον Ντόναλντ Τραμπ για το τέλος του πολέμου στην Ουκρανία «είναι μια απειλή και ένα βήμα προς τον πόλεμο» με τις ΗΠΑ.

Trump's playing the ultimatum game with Russia: 50 days or 10… He should remember 2 things:

1. Russia isn't Israel or even Iran.

2. Each new ultimatum is a threat and a step towards war. Not between Russia and Ukraine, but with his own country. Don't go down the Sleepy Joe road!