Βρέθηκε και είναι καλά στην υγεία του το ζευγάρι που είχε αποπροσανατολιστεί σε καταρράκτες στην Εύβοια, το βράδυ της Δευτέρας.

Ένας 28χρονος και μία 24χρονη βρέθηκαν στην περιοχή για να απολαύσουν τους καταρράκτες όταν ξαφνικά αποκοιμήθηκαν και έχασαν τον προσανατολισμό τους.

Σύμφωνα με πληροφορίες του evima.gr, αμέσως ειδοποιήθηκε η Αστυνομία και Πυροσβεστική όπου βρέθηκαν στο σημείο μαζί με τον πρόεδρο της Κοινότητας, Κώστα Σεφερλή, ο οποίος και εντόπισε το ζευγάρι.

Το νεαρό ζευγάρι είναι καλά στην υγεία του οι πυροσβέστες τους βοήθησαν να μεταβούν στο αμάξι τους προκειμένου να επιστρέψουν στην Αθήνα.