Tο ΔΣ του ΔΑΑ, στο πλαίσιο του προγράμματος επανεπένδυσης μερίσματος, όπου οι μέτοχοι έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν μεταξύ μετρητών και νέων μετοχών, αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, μέχρι 14,5 εκατ. ευρώ, με την έκδοση μέχρι 14.500.000 νέων, κοινών, άυλων, ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας 1,00 ευρώ εκάστη.

Συγκεκριμένα, όπως ανακοινώθηκε:

H Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της «ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.» (η «Εταιρεία»), που πραγματοποιήθηκε στις 15.04.2026, ενέκρινε, μεταξύ άλλων, τη διανομή (διάθεση) στους Μετόχους της Εταιρείας των διανεμητέων κερδών της εταιρικής χρήσης 2025 (από 1η Ιανουαρίου 2025 έως 31η Δεκεμβρίου 2025)1 καθώς και μέρους των προς διάθεση αποθεματικών, ήτοι συνολικού προς διανομή ποσού €204.860.000 (περίπου €0,66 ανά μετοχή), με δυνατότητα των Μετόχων να επιλέξουν την επανεπένδυση μικτού ποσού έως €100.000.000 του μερίσματος σε μετοχές της Εταιρείας, σύμφωνα με τους όρους του προγράμματος επανεπένδυσης μερίσματος τετραετούς διάρκειας (2025 – 2028), όπως αυτό εγκρίθηκε από την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας της 14ης Απριλίου 2025 («Πρόγραμμα»). Ως ημερομηνία αποκοπής (ως ημερομηνία, δηλαδή, από την οποία οι μετοχές της Εταιρείας διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το δικαίωμα λήψης του μερίσματος) ορίστηκε η 22.04.2026, ενώ ως ημερομηνία προσδιορισμού των δικαιούχων (ως ημερομηνία, δηλαδή, κατά την οποία δικαιούχοι του μερίσματος είναι όλοι οι εγγεγραμμένοι μέτοχοι της Εταιρείας στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων) η 23.04.2026, και ως ημερομηνία έναρξης πληρωμής (κατά την οποία θα ξεκινήσει η διανομή του μερίσματος) η 15.05.2026.

Επίσης, η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας της 14.04.2025, εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο να αποφασίζει, με την προβλεπόμενη στο νόμο απαρτία και πλειοψηφία, την έκτακτη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, σύμφωνα με τους όρους του Προγράμματος, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 24 παρ. 1(β) του Νόμου 4548/2018. Ειδικότερα, η εν λόγω εξουσία, μπορεί να ασκηθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο εντός των ετών 2025 έως 2028 (ήτοι μέχρι την 31.12.2028) αποκλειστικά για την έκδοση νέων μετοχών της Εταιρείας που προορίζονται για κάλυψη από μετόχους που είναι δικαιούχοι και επιλέγουν την επανεπένδυση χρηματικών διανομών, στο πλαίσιο του Προγράμματος.

Δυνάμει της εξουσιοδότησης που του έχει παρασχεθεί με την ανωτέρω απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, κατά

1 Το ποσό που εγκρίθηκε προς διανομή από τα κέρδη της χρήσης 2025 αντικατοπτρίζει την αφαίρεση 3,2 εκατομμυρίων ευρώ από τα καθαρά κέρδη, τα οποία διατέθηκαν στο τακτικό αποθεματικό σύμφωνα με τις νομικές απαιτήσεις, μετά την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας το 2025.

2 τη συνεδρίασή του στις 16.04.2026, ενέκρινε, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:

(α) Την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, μέχρι ποσού δεκατεσσάρων εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων (€14.500.000) Ευρώ (η «Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου»), με την έκδοση μέχρι δεκατεσσάρων εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων (14.500.000) νέων, κοινών, άυλων, ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας €1,00 εκάστη (οι «Νέες Μετοχές»), με δυνατότητα μερικής κάλυψης σύμφωνα με το άρθρο 28 του Ν. 4548/2018, μέσω επανεπένδυσης μέρους του μερίσματος από τα κέρδη της χρήσης 2025 και τα προς διάθεση αποθεματικά, συνολικού ποσού €100.000.000 (προ παρακράτησης φόρου 5%) από τους δικαιούχους του μερίσματος που θα επιλέξουν, κατά τη διακριτική τους ευχέρεια, εντός της Περιόδου Επιλογής (όπως ορίζεται κατωτέρω), την επανεπένδυση του παραπάνω ποσού σε ακέραιο αριθμό Νέων Μετοχών, αντί για μετρητά. Συγκεκριμένα, κάθε δικαιούχος μέτοχος θα δύναται να επανεπενδύσει σε Νέες Μετοχές, εν όλω ή εν μέρει, μέχρι ποσό €0,3230557591 ανά μετοχή που κατέχει κατά την ημερομηνία προσδιορισμού των δικαιούχων του μερίσματος από τα κέρδη της χρήσης 2025 και τα προς διάθεση αποθεματικά (δηλ. την 23.04.2026) μειωμένο κατά 5% (που είτε αντιστοιχεί στο ποσοστό της παρακράτησης φόρου επί του διανεμητέου μερίσματος είτε θα καταβληθεί σε μετρητά στους μετόχους της Εταιρείας, σε περίπτωση που το μέρισμα δεν υπόκειται σε παρακράτηση φόρου) (το «Ποσό Επανεπένδυσης»). Διευκρινίζεται ότι το ποσό του μερίσματος που αντιστοιχεί στις ίδιες μετοχές της Εταιρείας και θα προσαυξάνει τα μερίσματα των λοιπών μετόχων, σύμφωνα με το άρθρο 50 παρ. 1 περ. (β) του Ν. 4548/2018, θα καταβάλλεται σε μετρητά και δεν θα προσαυξάνει το Ποσό Επανεπένδυσης.

(β) Το δικαίωμα επιλογής, δηλαδή το δικαίωμα των Μετόχων να επιλέξουν σχετικά με τον τρόπο λήψης του Ποσού Επανεπένδυσης είτε σε μετρητά ή/και υπό τη μορφή επανεπένδυσης του συνόλου ή μέρους του Ποσού Επανεπένδυσης σε Νέες Μετοχές (το «Δικαίωμα Επιλογής»), θα ασκείται εντός διαστήματος δεκατεσσάρων (14) ημερών, το οποίο θα ξεκινήσει την πρώτη εργάσιμη μέρα μετά την ημερομηνία προσδιορισμού των δικαιούχων του μερίσματος, ήτοι από 24.04.2026 έως και 07.05.2026 (η «Περίοδος Επιλογής»). Μέτοχοι που δεν θα υποβάλουν την επιλογή τους κατά τη διάρκεια της Περιόδου Επιλογής θα λάβουν το σύνολο του Ποσού Επανεπένδυσης σε μετρητά. Το Δικαίωμα Επιλογής θα ασκείται καθ’ όλη τη διάρκεια της Περιόδου Επιλογής, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, μέσω των Συμμετεχόντων των λογαριασμών αξιογράφων των επενδυτών (Α.Ε.Π.Ε.Υ. ή Θεματοφυλακή Τράπεζας). Η ακύρωση/τροποποίηση της επιλογής κατά τη διάρκεια της Περιόδου Επιλογής υπόκειται στην ειδική συμφωνία μεταξύ του Μετόχου και του Συμμετέχοντα, μέσω του οποίου ασκείται το Δικαίωμα Επιλογής. Η επιλογή δεν θα μπορεί να ανακληθεί ή να μεταβληθεί μετά το τέλος της Περιόδου Επιλογής.

(γ) Η τιμή διάθεσης των Νέων Μετοχών (η «Τιμή Διάθεσης») θα ισούται με την Τιμή Αναφοράς Μετοχής (όπως ορίζεται κατωτέρω) μειωμένη κατά ποσοστό 3%. Σε περίπτωση κλασματικού ποσού, η Τιμή Διάθεσης θα στρογγυλοποιείται στο αμέσως μεγαλύτερο δεύτερο δεκαδικό ψηφίο. Ως Τιμή Αναφοράς Μετοχής ορίζεται ο μέσος όρος της χρηματιστηριακής σταθμισμένης βάσει όγκου τιμής της μετοχής (VWAP –Volume Weighted Average Price) της Εταιρείας των πέντε (5) πρώτων ημερών διαπραγμάτευσης της Περιόδου Επιλογής, δηλαδή από την 24.04.2026 έως και την 30.04.2026, όπως η χρηματιστηριακή σταθμισμένη βάσει όγκου τιμή της μετοχής θα προκύπτει από τη στατιστική υπηρεσία του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Η διαφορά μεταξύ της ονομαστικής αξίας των Νέων Μετοχών και της τιμής διάθεσης αυτών καταχωρείται ως πίστωση του λογαριασμού «Διαφορά υπέρ το άρτιο».

(δ ) Ο αριθμός των Νέων Μετοχών που θα δύναται να λάβει ο δικαιούχος μέτοχος θα προκύπτει από τη διαίρεση μεταξύ του συνολικού Ποσού Επανεπένδυσης που έκαστος μέτοχος θα δηλώσει ότι επιθυμεί να επανεπενδύσει μέσω της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου και της Τιμής Διάθεσης, με στρογγυλοποίηση στον αμέσως μικρότερο ακέραιο αριθμό, σε περίπτωση δεκαδικών ψηφίων. Τυχόν υπόλοιπο εκ του Ποσού Επανεπένδυσης, λόγω των στρογγυλοποιήσεων, θα καταβληθεί σε μετρητά την ημέρα καταβολής του μερίσματος.

Περαιτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο, συνέταξε την παρούσα έκθεση η οποία περιλαμβάνεται στα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου με θέμα την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου, σύμφωνα με το άρθρο 22 παρ. 1 του Ν. 4706/2020 και την ενότητα 13 της απόφασης υπ’ αριθμ. 25 της Διοικούσας Επιτροπής Χρηματιστηριακών Αγορών του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Β. Χρήση των κεφαλαίων που θα αντληθούν από την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου

Τα κεφάλαια που θα αντληθούν από την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου θα χρησιμοποιηθούν από την Εταιρεία για την προμήθεια, κατασκευή, απόκτηση, συντήρηση, επισκευή, ανανέωση, αναβάθμιση και εκμετάλλευση των περιουσιακών στοιχείων που καταλογίζονται στις Αεροπορικές Δραστηριότητες, σύμφωνα με την κυρωθείσα με το Ν. 2338/1995 από 31.07.1995 Σύμβαση Ανάπτυξης Αεροδρομίου, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. Ειδικότερα, με την παραδοχή ότι η Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου θα καλυφθεί πλήρως, και συνεπώς, το ποσό των €95 εκ. θα αντληθεί:

(i) Το ποσό των €25 εκατομμυρίων θα χρησιμοποιηθεί για τη χρηματοδότηση μέρους του κόστους για την ανάπτυξη νέων χώρων στάθμευσης αεροσκαφών (Επέκταση του Χώρου Στάθμευσης Αεροσκαφών South Pier – South Pier Expansion Apron, Επέκταση του Χώρου Στάθμευσης Αεροσκαφών Eastern Balcony – Eastern Balcony Extension Apron, Χώρο Στάθμευσης Αεροσκαφών North Oculus – North Oculus Apron, Χώρο Στάθμευσης Αεροσκαφών Ultra North – Ultra North Apron μεταξύ του North East Pier – North West Pier, νέο Χώρο Στάθμευσης Αεροσκαφών για πτήσεις GA/VIP) και για τροποποιήσεις των ήδη υπαρχόντων χώρων στάθμευσης αεροσκαφών του Κτηρίου του Κύριου Αεροσταθμού και του Κτηρίου του Δορυφορικού Αεροσταθμού, ως μέρος του Προγράμματος Επέκτασης Αεροδρομίου.

(ii) Το ποσό των €35 εκατομμυρίων θα χρησιμοποιηθεί για τη χρηματοδότηση μέρους του κόστους για την ανάπτυξη ενός νέου χώρου στάθμευσης αεροσκαφών στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών (Βόρειο-Δυτικός Χώρος Στάθμευσης Αεροσκαφών – North West Apron), ως μέρος του Προγράμματος Επέκτασης Αεροδρομίου. Ειδικότερα, αυτό περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τη χρηματοδότηση της ανάπτυξης απομακρυσμένων θέσεων στάθμευσης, των απαραίτητων τροχοδρόμων, ενός σταθμού εξυπηρέτησης της περιοχής στάθμευσης αεροσκαφών, χώρων φύλαξης εξοπλισμού υποστήριξης εδάφους και νέων γεφυρών για τα οχήματα εξυπηρέτησης.



(iii) Το ποσό των €35 εκατομμυρίων ευρώ θα χρησιμοποιηθεί για τη χρηματοδότηση μέρους της απόκτησης νέου εξοπλισμού ελέγχου ασφαλείας μεγαλύτερης χωρητικότητας ανά μονάδα ελέγχου, με στόχο την βελτίωση της διακίνησης επιβατών και της λειτουργικής αποδοτικότητας, ως μέρος του Προγράμματος Επέκτασης Αεροδρομίου.

Σε περίπτωση που η Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου δεν καλυφθεί πλήρως, τα κεφάλαια που θα αντληθούν, θα διατεθούν στις παραπάνω χρήσεις με τη σειρά προτεραιότητας που παρουσιάζονται ανωτέρω. H διάθεση των κεφαλαίων που θα συγκεντρωθούν από την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου, κατά τα ανωτέρω, θα γίνει σταδιακά, εντός του διαστήματος των επόμενων έξι (6) ετών, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα του Προγράμματος Επέκτασης Αεροδρομίου 2025-2032.

Εφόσον τα αντληθέντα από την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου κεφάλαια δεν επαρκούν για τη χρηματοδότηση του συνόλου των ανωτέρω χρήσεων, ή/και τα ως άνω αναφερθέντα έργα απαιτούν επιπλέον χρηματοδότηση, το πλεονάζον ποσό που απαιτείται θα καλυφθεί μέσω κεφαλαίων που θα αντληθούν από αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά τα επόμενα δύο έτη, οι οποίες θα λάβουν χώρα στο πλαίσιο του Προγράμματος.

Μέχρι τη διάθεσή τους, τα αντληθέντα κεφάλαια θα τοποθετηθούν σε άμεσα ρευστοποιήσιμες τοποθετήσεις χαμηλού κινδύνου.

Σημειώνεται ότι τα έξοδα της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου θα χρηματοδοτηθούν από τα διαθέσιμα μετρητά της Εταιρείας και δεν θα αφαιρεθούν από τα έσοδα της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου.

Η Εταιρεία θα ενημερώνει το επενδυτικό κοινό σχετικά με τη διάθεση των αντληθέντων κεφαλαίων της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου.