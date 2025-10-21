Ο Όμιλος AKTOR επιστρέφει με τη δεύτερη διαφημιστική ταινία της εταιρικής καμπάνιας «Θα σέβεσαι!» και γυρίζει μία νέα σελίδα στην αφήγησή του, που ανατρέπει τα στερεότυπα της εταιρικής επικοινωνίας του κλάδου των κατασκευών.

Η νέα ιστορία αντλεί έμπνευση από μια Ελλάδα που αλλάζει. Πρωταγωνιστής της είναι ο «Πάνος» (Θοδωρής Φραντζέσκος) ένας οικείος, αυθόρμητος και έξω καρδιά χαρακτήρας, που με το ιδιαίτερο χιούμορ του και τη χαρακτηριστική ατάκα «θα σέβεσαι!», μας ταξιδεύει πίσω στις δυσκολίες μιας άλλης εποχής, θυμίζοντας πώς ήταν η ζωή «πριν» και πώς διαμορφώθηκε «μετά» από την παράδοση μεγάλων έργων τα οποία σήμερα θεωρούμε δεδομένα και αποτελούν μέρος της καθημερινότητάς μας.

Με μια νοσταλγική αλλά και χιουμοριστική αφήγηση, αναδεικνύονται τέσσερα εμβληματικά έργα του Ομίλου AKTOR – το Μετρό Θεσσαλονίκης, το αεροδρόμιο «Μακεδονία», ο Αυτοκινητόδρομος Πατρών – Πύργου και το Νέο Μουσείο της Ακρόπολης, τα οποία, μαζί με δεκάδες άλλα, έχουν συμβάλει στη διαμόρφωση της σύγχρονης εικόνας της χώρας, αναβαθμίζοντας και διευκολύνοντας τη ζωή μας, αλλά και επιβεβαιώνοντας ότι η πρόοδος γίνεται πραγματικότητα μέσα από σύγχρονες υποδομές που μας συνδέουν και μας εξυπηρετούν.

Μέσα από αυτή την επικοινωνία, ο Όμιλος AKTOR υπενθυμίζει ότι η εξέλιξη βρίσκεται παντού: σε νέες υποδομές που διευκολύνουν τις μετακινήσεις, σε ενεργειακές λύσεις που χτίζουν ένα βιώσιμο μέλλον και σε νέες θέσεις εργασίας που δίνουν ώθηση στην οικονομία. Και τοποθετείται στρατηγικά στο επίκεντρο αυτής της μετάβασης, συμβάλλοντας μέσα από μεγάλα έργα υποδομής στην ανάπτυξη και τον μετασχηματισμό της Ελλάδας.

Μπορείτε να δείτε την ταινία εδώ