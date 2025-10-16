Ο οργανισμός WHEN | Equity · Empowerment · Change, σε συνεργασία με την Ολυμπιακή Ζυθοποιία, ανακοινώνει την έναρξη του νέου προγράμματος Female Founders Hub @ Hospitality, μια πρωτοβουλία που στοχεύει στην ενδυνάμωση, επιμόρφωση και δικτύωση γυναικών επιχειρηματιών στον δυναμικά εξελισσόμενο κλάδο HORECA (Ξενοδοχεία – Εστιατόρια – Υπηρεσίες Εστίασης).

Κατά την πρώτη φάση του Female Founders Hub @ Hospitality, θα διοργανωθούν θεματικά διαδικτυακά focus groups, με στόχο την ανάδειξη των προκλήσεων που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες που έχουν ιδρύσει ή/και διοικούν μικρομεσαίες επιχειρήσεις στον κλάδο της φιλοξενίας, την καταγραφή των αναγκών τους και τη διαμόρφωση προτάσεων για στοχευμένες λύσεις, με έμφαση στην επιμόρφωση και την επαγγελματική τους εξέλιξη.

Το κάλεσμα για συμμετοχή στα focus groups απευθύνεται σε γυναίκες επιχειρηματίες κάθε ηλικίας από όλη την Ελλάδα, οι οποίες δραστηριοποιούνται στους τομείς HORECA (Ξενοδοχεία – Εστιατόρια – Υπηρεσίες Εστίασης) και επιθυμούν να μοιραστούν τις εμπειρίες τους, να ενδυναμωθούν ουσιαστικά, και να συμβάλουν ενεργά στη διαμόρφωση ενός πιο υποστηρικτικού επιχειρηματικού περιβάλλοντος.

Οι ενδιαφερόμενες καλούνται να δηλώσουν συμμετοχή μέχρι τις 5/11 σε ένα από τα τρία διαδικτυακά focus groups που θα υλοποιηθούν μέσα στον Νοέμβριο, και σύντομα θα ενημερωθούν για το αποτέλεσμα της αίτησής τους.

Δείτε εδώ τη φόρμα συμμετοχής.

Tα αποτελέσματα της διερεύνησης θα δημοσιευτούν και θα είναι προσβάσιμα σε κάθε φορέα που επιθυμεί να αναλάβει δράσεις για την ενίσχυση της γυναικείας επιχειρηματικότητας στον τομέα HORECA, ενώ το WHEN, με την υποστήριξη της Ολυμπιακής Ζυθοποιίας, θα υλοποιήσει στην επόμενη φάση του προγράμματος στοχευμένες δράσεις επιμόρφωσης και δικτύωσης βασισμένες στις ανάγκες που θα έχουν αναδειχθεί.