Ο οίκος Moody’s αποφάσισε να υποβαθμίσει τις προοπτικές του αμερικανικού τραπεζικού συστήματος, κυρίως εξαιτίας της κατάρρευσης της Silicon Valley Bank, που έχει δημιουργήσει αναστάτωση στην αγορά.

Όπως αναφέρει το bloomberglaw.com ο οίκος επικαλέστηκε «ταχεία επιδείνωση του λειτουργικού περιβάλλοντος», ενώ φαίνεται έτοιμος να υποβαθμίσει την πιστοληπτική ικανότητα της First Republic Bank και πέντε άλλων αμερικανικών τραπεζών

Έτσι, στο «στόχαστρο» βρίσκονται οι Western Alliance Bancorp., Intrust Financial Corp., UMB Financial Corp., Zions Bancorp και Comerica Inc.