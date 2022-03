Web banking, μεταφορά χρημάτων με ένα απλό πάτημα στο κινητό, καινοτόμα εργαλεία fintech και λοιπές ψηφιακές υπηρεσίες είναι όσα, όχι απλά ζητούμε, αλλά απαιτούμε από την Τράπεζα μας. Η ψηφιοποίηση έχει μπει για τα καλά στη ζωή μας και η ταχύτητα, η αμεσότητα και η ασφάλεια που προσφέρουν στις τραπεζικές μας συναλλαγές είναι πολύ σημαντικές.

Ωστόσο, όλες αυτές οι απαιτήσεις δεν θα υπήρχαν, αν μία τράπεζα δεν μας σύστηνε σταδιακά όλο αυτόν τον ψηφιακό κόσμο, μέσα από τις καινοτόμες υπηρεσίες και τα εργαλεία της. Η Εθνική Τράπεζα, εδώ και τρία χρόνια έχει αναπτύξει ένα σύγχρονο τραπεζικό σύστημα το οποίο εξελίσσει συνεχώς, με αποτέλεσμα να είναι η πρώτη τραπεζική επιλογή για τους πελάτες της στοχεύοντας και σε ακόμη περισσότερους.

Ήταν η πρώτη που παρουσίασε, τόσο για ιδιώτες πελάτες όσο και για επιχειρήσεις, την εγγραφή και την απόκτηση κάρτας μέσα σε λίγα λεπτά μέσω του Smartphone.

Η Εθνική τράπεζα συνεχίζει δυναμικά, εδώ και 181 χρόνια επενδύοντας συστηματικά στις πιο σύγχρονες τεχνολογίες εφαρμόζοντας μία στρατηγική 5 πυλώνων που περιλαμβάνει την ενημέρωση και την εκπαίδευση των χρηστών στις ψηφιακές δυνατότητες με ειδικές δράσεις, την αποκλειστικά online εγγραφή νέων πελατών (ιδιωτών ή επιχειρήσεων), την ενίσχυση της σχέσης του πελάτη με την τράπεζα με παροχή δωρεάν εργαλείων και υπηρεσιών, την κάλυψη αναγκών με προϊόντα και υπηρεσίες που προσφέρονται αποκλειστικά online και τέλος με εξειδικευμένες υπηρεσίες για κάθε επιχείρηση μέσω APIs κατόπιν συνεργασίας με τις κορυφαίες τεχνολογικά λύσεις ERP της αγοράς.

Οι μοναδικές και καινοτόμες υπηρεσίες έχουν λάβει αναγνώριση τόσο από τους πελάτες όσο και από οργανισμούς. Ήδη το τελευταίο 6μηνο, η Εθνική Τράπεζα βραβεύεται συστηματικά για την αναβαθμισμένη πελατοκεντρική online εμπειρία που προσφέρει.

Έτσι, μετά από την πολύ σημαντική βράβευση της ως «Τράπεζα της χρονιάς» από το έγκριτο περιοδικό «The Banker» και την πληθώρα βραβεύσεων που έχει αποσπάσει σε εθνικό (mobile excellence awards, Impact BITE Awards κ.α.) αλλά και διεθνές επίπεδο (World Finance Digital Banking awards), πρόσφατα κατάφερε άλλη μια σημαντική πρωτιά καινοτομίας και τεχνολογίας στον τραπεζικό, και όχι μόνο, κλάδο.

Στην πρόσφατη εκδήλωση του Economist με τίτλο ECONOMIST – TECHNOLOGY AND INNOVATION 2022, η Εθνική Τράπεζα ξεχώρισε και βραβεύτηκε με το βραβείο «Enabling excellent customer experience through technology and innovation Award», για τα τεχνολογικά της επιτεύγματα, μαζί με άλλες 6 από τις μεγαλύτερες ελληνικές επιχειρήσεις σε άλλους κλάδους (ενέργεια, τηλεπικοινωνίες, ναυτιλία, κατασκευές).

Το βραβείο παρέλαβε, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εθνικής Τράπεζας Παύλος Μυλωνάς, ο οποίος τόνισε ότι αποτελεί αναγνώριση της μεγάλης επένδυσης που έχει πραγματοποιήσει και συνεχίζει συστηματικά να πραγματοποιεί η Εθνική Τράπεζα στην τεχνολογία. Χαρακτηριστικά υπογράμμισε ότι σήμερα έχει περισσότερους από 2 εκατ. ενεργούς ψηφιακούς πελάτες, με μερίδιο αγοράς 32%.

Και αυτή φαίνεται να είναι μόνο η αρχή. Η Εθνική Τράπεζα θα συνεχίσει να αξιοποιεί το ισχυρό τεχνολογικό δυναμικό των ανθρώπων της και τις διεθνείς τάσεις στο Internet Banking και στο Fintech, ώστε να ανταποκρινεται συνεχως στις σύγχρονες ανάγκες των πελατών και στις παρούσες συνθήκες στην ελληνική αγορά.

Με τη δημιουργία ενός σύγχρονου μοντέλου βέλτιστης και ψηφιακής λιανικής και εταιρικής τραπεζικής εξυπηρέτησης που ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες των πελατών και στις παρούσες συνθήκες στην ελληνική αγορά, η Εθνική γίνεται μια Τράπεζα που χαρίζει πρόσβαση σε μοναδικές και καινοτόμες υπηρεσίες και προϊόντα σε όλους.