Ο Μπόρις Τζόνσον υπέγραψε την εμπορική συμφωνία για το Brexit

Την εμπορική συμφωνία για τη μετά το Brexit εποχή με την Ευρωπαϊκή Ένωση υπέγραψε σήμερα (30/12) ο Μπόρις Τζόνσον. Ο πρωθυπουργός της Μεγάλης Βρετανίας προσέθεσε την υπογραφή του σε εκείνη των επικεφαλής της ΕΕ, αφού το έγγραφο αποστάλθηκε από τις Βρυξέλλες στο Λονδίνο.

«Αν τη διάβασα; Η απάντηση είναι, ναι», σχολίασε ο επικεφαλής της βρετανικής κυβέρνησης. Νωρίτερα, ο Τζόνσον διαβεβαίωσε ότι η χώρα του θα συνεχίσει να είναι μια ευρωπαϊκή χώρα μετά την αποχώρησή της από την Ευρωπαϊκή Ένωση, διότι είναι η πεμπτουσία του ευρωπαϊκού πολιτισμού.

«Αυτό δεν είναι το τέλος της Μεγάλης Βρετανίας ως μιας ευρωπαϊκής χώρας», είπε ο πρωθυπουργός στο BBC, για να προσθέσει: «Είμαστε με πολλούς τρόπους η πεμπτουσία του ευρωπαϊκού πολιτισμού ή όπως άλλως θέλετε να το θέσετε και θα συνεχίσουμε να είμαστε».

By signing this deal, we fulfill the sovereign wish of the British people to live under their own laws, made by their own elected Parliament. pic.twitter.com/FQDj1Nnqan

— Boris Johnson (@BorisJohnson) December 30, 2020