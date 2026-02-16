Ο Όμιλος QnR προχώρησε στην απόκτηση ποσοστού 51% της MTIS S.A., στο πλαίσιο της στρατηγικής του για επενδύσεις σε τεχνολογίες αιχμής που σχετίζονται με τη ναυτιλία και εφαρμογές διττής χρήσης (dual-use), με προεκτάσεις και στο πεδίο του defence-tech.

Το συνολικό τίμημα της συναλλαγής ανέρχεται σε 2.663.958 ευρώ και θα καταβληθεί σε δύο ισόποσες δόσεις των 1.331.979 ευρώ. Η πρώτη δόση καταβάλλεται με την υπογραφή της οριστικής συμφωνίας, ενώ η δεύτερη προβλέπεται για το 2027, μετά τη δημοσίευση των οικονομικών αποτελεσμάτων. Η συμφωνία προβλέπει επίσης μηχανισμούς deferred payments και earn-out βάσει στόχων. Παράλληλα, υφίσταται δικαίωμα (option) για απόκτηση του υπολοίπου 49% μετά το 2028.

Ο Δρ. Παναγιώτης Πασχαλάκης, Διευθύνων Σύμβουλος της QNR, δήλωσε: «Η συμμετοχή μας στη MTIS αποτελεί στρατηγική επένδυση σε τεχνολογία υψηλής αξιοπιστίας, με ισχυρό dual-use προσανατολισμό και ξεκάθαρο defence-tech αποτύπωμα. Η ναυτιλία, ως ένας από τους πλέον καθοριστικούς κλάδους της παγκόσμιας οικονομίας, απαιτεί λύσεις υψηλής ανθεκτικότητας και επιχειρησιακής ετοιμότητας.

Με τη MTIS, ενισχύουμε την ικανότητά μας να προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις που συνδέουν τη ναυτιλιακή τεχνολογία με εφαρμογές άμυνας και ασφάλειας, ανοίγοντας νέους ορίζοντες ανάπτυξης και διεθνούς επέκτασης. Η Εταιρεία θα συνεχίσει να ενημερώνει το επενδυτικό κοινό για κάθε ουσιώδη εξέλιξη, σύμφωνα με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο.»

Η αποτίμηση της MTIS και τα κριτήρια αξιολόγησης

Η αποτίμηση της MTIS βασίστηκε σε πενταετές επιχειρηματικό σχέδιο, το οποίο υποβλήθηκε κατά τη διάρκεια του οικονομικού και νομικού ελέγχου και στη συνέχεια αξιολογήθηκε και προσαρμόστηκε ώστε να ευθυγραμμιστεί με τη στρατηγική του Ομίλου QnR.

Για τον υπολογισμό της αποτίμησης χρησιμοποιήθηκαν δύο μέθοδοι: Προεξοφλημένες Ταμειακές Ροές (DCF) και Πολλαπλασιαστές (Multiples). Ελήφθησαν υπόψη ιστορικά και προβλεπόμενα στοιχεία κύκλου εργασιών, EBITDA και καθαρής κερδοφορίας, καθώς και η καθαρή θέση, το καθαρό ταμείο και οι μεταβολές του κεφαλαίου κίνησης.

Τα οικονομικά μεγέθη της MTIS

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η MTIS κατά το πρώτο εξάμηνο του 2025 πραγματοποίησε πωλήσεις 1.036.760 ευρώ και EBITDA 320.430 ευρώ.

Για το δωδεκάμηνο του 2024, ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε σε 2.000.099,41 ευρώ, τα κέρδη προ φόρων (EBT) σε 1.057.630,88 ευρώ και τα κέρδη μετά από φόρους (EAT) σε 1.034.890,57 ευρώ.

Το προφίλ της MTIS και το τεχνολογικό της αποτύπωμα

Η MTIS δραστηριοποιείται στην ανάπτυξη ψηφιακών εφαρμογών για εμπορική και αμυντική ναυτιλία, με έμφαση στην αυτοματοποίηση, την τεχνητή νοημοσύνη και την ενίσχυση της ασφάλειας. Διατηρεί πελατολόγιο σε ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, με γεωγραφική παρουσία στην Ελλάδα και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Κεντρικό στοιχείο της τεχνολογικής της πρότασης αποτελεί το i-Platform©, μια ενιαία ψηφιακή πλατφόρμα αρθρωτής αρχιτεκτονικής και ανοιχτής δομής, η οποία ενσωματώνει IoT, AI και Big Data. Μεταξύ άλλων, υποστηρίζει απομακρυσμένη παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο, προγνωστική ανάλυση, KPIs, ειδοποιήσεις και δυνατότητες αναφορών και business intelligence.

Στρατηγική στόχευση για λύσεις dual use

Η QnR αναφέρει ότι η συμμετοχή της στη MTIS εντάσσεται στην κατεύθυνση αξιοποίησης τεχνολογιών που μπορούν να εφαρμοστούν τόσο σε εμπορικά περιβάλλοντα όσο και σε επιχειρησιακές ή κρατικές ανάγκες. Στο σχετικό πλαίσιο, γίνεται αναφορά σε πεδία όπως άμυνα και ασφάλεια, θαλάσσια επιτήρηση και επιχειρησιακή επίγνωση, πολιτική προστασία, περιβαλλοντική παρακολούθηση και κρίσιμες υποδομές.

Σημειώνεται ότι η χρηματοδότηση της συναλλαγής πραγματοποιείται εξ ολοκλήρου από ταμειακά διαθέσιμα.