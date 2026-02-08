Η συμμετοχή των ξένων επενδυτών στη συνολική κεφαλαιοποίηση του Χρηματιστηρίου Αθηνών αυξήθηκε το 2025 σε επίπεδο-ρεκόρ, φτάνοντας κοντά στο 69%.

Στα τέλη Σεπτεμβρίου, η ξένη ιδιοκτησία διαμορφώθηκε στο 69,3%, που αποτελεί ιστορικό υψηλό, αντιστοιχώντας σε 82,8 δισ. ευρώ, το υψηλότερο ποσό που έχει καταγραφεί ποτέ.

Πρόκειται για αύξηση 34% σε σχέση με τα 60,9 δισ. ευρώ του τέλους του 2024.

Κυριαρχία των ξένων και στη ρευστότητα

Παράλληλα, η συμμετοχή των ξένων στη ρευστότητα της αγοράς ανήλθε στο 64,1% το 2025, επίπεδο που δεν είχε παρατηρηθεί από την προ κρίσης περίοδο, πλησιάζοντας το 64,9% του 2014.

Η σταθερή άνοδος είναι εντυπωσιακή, αν αναλογιστεί κανείς ότι το αντίστοιχο ποσοστό ήταν 50,8% το 2020.

Οι θεσμικοί επενδυτές παραμένουν ο βασικός πυλώνας της ξένης ιδιοκτησίας, με το ενδιαφέρον να επικεντρώνεται κυρίως σε:

Τραπεζικό τομέα

Ενέργεια

Υποδομές

Από περιφερειακή αγορά σε διεθνή επενδυτικό προορισμό

Η συνύπαρξη της υψηλότερης ιστορικά ξένης ιδιοκτησίας (69%) και της κυριαρχίας των ξένων στο trading (64%) επιβεβαιώνει ότι το ελληνικό χρηματιστήριο έχει μεταβεί από μια περιφερειακή αγορά σε έναν προορισμό ισχυρής εμπιστοσύνης για το παγκόσμιο θεσμικό κεφάλαιο.

Οι συνεχείς καθαρές εισροές από το 2021 δείχνουν μια στρατηγική μεταστροφή: οι ελληνικές εισηγμένες εταιρείες αντιμετωπίζονται πλέον ως μακροπρόθεσμες επενδύσεις και όχι ως βραχυπρόθεσμα trades.

Οι λόγοι της ενίσχυσης της ξένης παρουσίας

Σύμφωνα με το Χρηματιστήριο Αθηνών, η διαρκής αύξηση της ξένης εμπλοκής οφείλεται σε μια σειρά παραγόντων:

Βελτιωμένη μακροοικονομική σταθερότητα

Ισχυρή απόδοση των εταιρειών

Ελκυστικές αποτιμήσεις

Εμβάθυνση της ρευστότητας της αγοράς

Καθοριστικό ρόλο έπαιξε και η πλήρης αποκατάσταση της επενδυτικής βαθμίδας (Investment Grade) το 2025, μετά και την ιστορική αναβάθμιση από τη Moody’s τον Μάρτιο.

Εκρηκτική αύξηση της συναλλακτικής δραστηριότητας

Η αγορά συνέχισε να ενισχύει τη ρευστότητά της, με τη Μέση Ημερήσια Αξία Συναλλαγών να φτάνει τα 219 εκατ. ευρώ το 2025.

Αυτό σημαίνει:

αύξηση 56,6% σε σχέση με το 2024

τριπλασιασμό σε σχέση με τα 65 εκατ. ευρώ του 2020

Ο τραπεζικός κλάδος παραμένει ο κύριος μοχλός της ρευστότητας, ενώ το ανοδικό momentum συνεχίστηκε και το 2026, με τον Ιανουάριο να καταγράφει συναλλαγές 8,3 δισ. ευρώ σε μόλις 20 συνεδριάσεις.

Κεφαλαιοποίηση στο υψηλότερο επίπεδο από το 2008

Η συνολική κεφαλαιοποίηση της αγοράς έφτασε τα 146,8 δισ. ευρώ στο τέλος του 2025, το υψηλότερο επίπεδο από τον Ιούνιο του 2008.

Ο τραπεζικός τομέας παραμένει κεντρικός οδηγός της ανόδου, με κεφαλαιοποίηση 49,1 δισ. ευρώ (+74% το 2025), αντιπροσωπεύοντας το 33,4% της αγοράς.

Παράλληλα, οι μη χρηματοοικονομικοί κλάδοι έφτασαν τα 97,7 δισ. ευρώ (+29,3%), με αιχμή: