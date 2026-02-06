Η Atlantic Sea LNG Trade, η κοινοπραξία της ελληνικής εταιρείας προμήθειας φυσικού αερίου ΔΕΠΑ και του κατασκευαστικού ομίλου Aktor, βρίσκεται σε συνομιλίες για να εξασφαλίσει έως και 15 δισ. κυβικά μέτρα (bcm) αμερικανικού υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) ετησίως, για διάστημα 20 ετών, με στόχο την τροφοδοσία της Νότιας Ευρώπης, δήλωσε στο Reuters ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας Αλέξανδρος Εξάρχου.

Οι επαφές αυτές γίνονται σε μια περίοδο που η Ελλάδα επιχειρεί να ενισχύσει τον ρόλο της ως διαμετακομιστικού κόμβου φυσικού αερίου προς την Ευρώπη, ενώ η ήπειρος προετοιμάζεται να σταματήσει τις εισαγωγές ρωσικού αερίου έως τα τέλη του 2027, εξέλιξη που οξύνει τον ανταγωνισμό για μακροχρόνιες προμήθειες LNG και αυξάνει την πίεση προς τις κυβερνήσεις να μη βρεθούν εκτεθειμένες σε ελλείψεις.

«Αν η Ευρώπη δεν θέλει να είναι ξανά όμηρος του αερίου, πρέπει να εξασφαλίσει μακροχρόνιες συμφωνίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες… για να διασφαλίσει ισορροπία στο μέλλον και διαθεσιμότητα αερίου σε λογικές τιμές», είπε στη συνέντευξή του στο Reuters ο Αλέξανδρος Εξάρχου.

Η Atlantic Sea LNG Trade, που εισάγει LNG στην Ελλάδα και το μεταπωλεί προς την Κεντρική Ευρώπη και την Ουκρανία, στοχεύει να οριστικοποιήσει συμφωνία κατά τη διάρκεια συνάντησης στην Ουάσινγκτον στις 24 Φεβρουαρίου, ανέφερε.

«Τώρα είναι η καλύτερη δυνατή στιγμή να διαπραγματευτεί κανείς τιμές για το μέλλον», σημείωσε ο ίδιος, εκτιμώντας ότι οι τιμές ενδέχεται να είναι «σημαντικά υψηλότερες» στο μέλλον, λόγω πιο «σφιχτής» αγοράς μετά το 2030, όταν η διαθέσιμη προσφορά μπορεί να μη καλύπτει τη ζήτηση.

Η εταιρεία διαπραγματεύεται μακροχρόνιες συμφωνίες με Αμερικανούς προμηθευτές, ενώ παράλληλα βρίσκεται σε συζητήσεις με πιθανούς αγοραστές κατά μήκος του Κάθετου Διαδρόμου, δηλαδή της διαδρομής που μεταφέρει αέριο από την Ελλάδα μέσω της Κεντρικής Ευρώπης και μέχρι την Ουκρανία. Σύμφωνα με τον ίδιο, οι δυνητικοί αγοραστές βρίσκονται στην Αλβανία, τη Βόρεια Μακεδονία, τη Βουλγαρία, τη Ρουμανία, την Ουγγαρία, τη Μολδαβία, την Αυστρία και πιθανώς στην Ουκρανία.

«Βλέπουμε σοβαρή ζήτηση στην κατανάλωση των καταναλωτών στον Βορρά (του διαδρόμου). Για παράδειγμα, στη Ρουμανία, την Ουγγαρία και τη Μολδαβία η κατανάλωση αερίου από τους καταναλωτές είναι πολύ υψηλή, ενώ η βιομηχανική κατανάλωση είναι μεγαλύτερη όσο πηγαίνεις προς τον Νότο», είπε.

Στο μεταξύ, πρόσφατα η Atlantic Sea LNG Trade υπέγραψε το πρώτο της συμβόλαιο για αμερικανικό LNG με την Ουκρανία, με ένα φορτίο που έχει προγραμματιστεί να παραδοθεί τον Μάρτιο μέσω του τερματικού σταθμού της Ρεβυθούσας και στη συνέχεια να κατευθυνθεί προς την ουκρανική ενεργειακή εταιρεία Naftogaz, μέσω Βουλγαρίας, Ρουμανίας και Μολδαβίας.