Η Lidl Ελλάς προχωρά σε μισθολογικές αυξήσεις και παροχές συνολικού ύψους άνω των 10 εκατ. ευρώ, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία χρονιά τη στρατηγική της δέσμευση στη στήριξη των ανθρώπων της. Η ανακοίνωση έρχεται σε μια χρονιά-ορόσημο για την εταιρεία, καθώς συμπληρώνει 10 συνεχόμενα χρόνια πιστοποίησης ως Top Employer, ενισχύοντας το αφήγημα μιας σταθερής επένδυσης σε ένα σύγχρονο, δίκαιο και υποστηρικτικό εργασιακό περιβάλλον.

Στο πλαίσιο της νέας μισθολογικής πολιτικής, η Lidl Ελλάς ανακοινώνει ότι από 1η Μαρτίου αυξάνει τον κατώτατο μισθό πλήρους απασχόλησης στα 1.100€ μεικτά. Για τους εργαζομένους στα καταστήματα, ο κατώτατος μισθός πλήρους απασχόλησης διαμορφώνεται στα 1.150€ μεικτά. Παράλληλα, η εταιρεία γνωστοποιεί ότι όλοι οι εργαζόμενοι θα λάβουν μισθολογικές αυξήσεις τουλάχιστον 2,5%, με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος σε ολόκληρο το ανθρώπινο δυναμικό.

Η επένδυση άνω των 10 εκατ. ευρώ εντάσσεται, σύμφωνα με την εταιρεία, σε ένα ευρύτερο και ανταγωνιστικό πλαίσιο αμοιβών και παροχών. Υπενθυμίζεται ότι στις αρχές του μήνα η Lidl Ελλάς είχε προχωρήσει σε έκτακτη επιπρόσθετη παροχή ύψους 350€ μεικτά, ως έμπρακτη αναγνώριση της συνεισφοράς και της καθημερινής προσπάθειας της ομάδας της. Η συγκεκριμένη κίνηση τοποθετείται στον ίδιο άξονα με τις νέες αυξήσεις, ενισχύοντας την εικόνα μιας πολιτικής που επιδιώκει να διατηρεί σταθερά υψηλά επίπεδα ανταγωνιστικότητας στην αγορά εργασίας.

Σε δήλωσή του, ο CEO και Πρόεδρος Διοίκησης της Lidl Ελλάς, Martin Brandenburger, υπογράμμισε τον ρόλο των εργαζομένων στην επίδοση και την καθημερινή λειτουργία της εταιρείας, σημειώνοντας: «Η επιτυχία της Lidl Ελλάς είναι αποτέλεσμα της καθημερινής προσπάθειας, της αφοσίωσης και της συνεργασίας των ανθρώπων μας. Κάθε μέρα, μαζί με την ομάδα μας, πετυχαίνουμε τους στόχους μας και προσφέρουμε την καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής στους πελάτες μας. Μέσα από τις επιπρόσθετες παροχές και τις αυξήσεις, επιβραβεύουμε έμπρακτα αυτή τη συνεχή προσπάθεια, αναγνωρίζοντας τον καθοριστικό ρόλο που έχει η ομάδα μας σε κάθε μας επιτυχία.»

Πιστοποίηση Top Employer και στρατηγική ανθρώπινου δυναμικού

Η εταιρεία επισημαίνει ότι η 10η συνεχόμενη πιστοποίηση ως Top Employer αποτυπώνει τον ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα της και επισφραγίζει μια μακροχρόνια στρατηγική που δίνει έμφαση στην ανάπτυξη και την υποστήριξη των εργαζομένων. Όπως σημειώνεται, η αναγνώριση σχετίζεται με πρακτικές που καλύπτουν πεδία όπως οι αμοιβές, οι παροχές, η ανάπτυξη δεξιοτήτων, η ευημερία και η εταιρική κουλτούρα.

Με τη νέα δέσμη αυξήσεων και παροχών, η Lidl Ελλάς επανατοποθετεί τον πήχη των απολαβών και ενισχύει το συνολικό πακέτο ανταμοιβής, σε μια περίοδο όπου η προσέλκυση και η διατήρηση ανθρώπινου δυναμικού εξελίσσονται σε κρίσιμους παράγοντες ανταγωνιστικότητας για τις επιχειρήσεις του λιανεμπορίου.