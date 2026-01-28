Ιστορικό υψηλό κατέγραψε ο χρυσός την Τετάρτη, σπάζοντας για πρώτη φορά το φράγμα των $5.200, μετά από άνοδο άνω του 3% την Τρίτη. Η εξέλιξη αυτή αποδίδεται στην κατακόρυφη πτώση του δολαρίου σε χαμηλά τετραετίας, εν μέσω συνεχιζόμενων γεωπολιτικών ανησυχιών και εν αναμονή των αποφάσεων νομισματικής πολιτικής της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ (Fed).

Η τιμή spot του χρυσού σημείωσε άλμα 1,1% στα $5.243,58 ανά ουγγιά, έχοντας νωρίτερα αγγίξει το ρεκόρ των $5.247,21, καταγράφοντας συνολική άνοδο άνω του 20% από τις αρχές του έτους. Παράλληλα, σύμφωνα με το Reuters, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης (futures) για παράδοση τον Φεβρουάριο ενισχύθηκαν κατά 3,1%, φτάνοντας στα $5.237,70 ανά ουγγιά.

«Η άνοδος του χρυσού οφείλεται στην ιδιαίτερα ισχυρή έμμεση συσχέτιση με το δολάριο. Η χθεσινή αύξηση της τιμής κατά την αμερικανική συνεδρίαση προκλήθηκε από το σχόλιο του Τραμπ σε ερώτηση για το δολάριο, το οποίο άφησε να εννοηθεί ότι υπάρχει ευρεία συναίνεση εντός του Λευκού Οίκου για ένα ασθενέστερο νόμισμα στο μέλλον», δήλωσε ο Kelvin Wong, ανώτερος αναλυτής αγοράς στην OANDA.

Η Deutsche Bank εκτίμησε την Τρίτη ότι ο χρυσός θα μπορούσε να σκαρφαλώσει στα $6.000 ανά ουγγιά το 2026, επικαλούμενη τη διαρκή επενδυτική ζήτηση, καθώς κεντρικές τράπεζες και επενδυτές αυξάνουν τις τοποθετήσεις τους σε περιουσιακά στοιχεία που δεν σχετίζονται με το δολάριο.

Ταυτόχρονα η Fed αναμένεται να διατηρήσει αμετάβλητα τα επιτόκια το επόμενο διάστημα.