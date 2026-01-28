Με νέα ψηφιακά όπλα, τεχνητή νοημοσύνη και προγνωστικά μοντέλα κινδύνου, Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και ΑΑΔΕ ρίχνονται φέτος στη μάχη κατά της φοροδιαφυγής και του λαθρεμπορίου.

Το Ενοποιημένο Σχέδιο Κυβερνητικής Πολιτικής για το 2026 χαράσσει έναν οδικό χάρτη εκτεταμένων παρεμβάσεων, που αξιοποιούν την τεχνητή νοημοσύνη, τα προγνωστικά μοντέλα κινδύνου και τη διασύνδεση συστημάτων, ενισχύοντας τους ελέγχους σε όλο το φάσμα της οικονομικής δραστηριότητας.

Ταμειακές σε real-time σύνδεση

Κεντρική παρέμβαση αποτελεί η εφαρμογή ενός νέου, σύγχρονου και πλήρως αυτοματοποιημένου συστήματος παρακολούθησης των ταμειακών μηχανών. Η ΑΑΔΕ θα έχει τη δυνατότητα να ελέγχει τις συναλλαγές σχεδόν σε πραγματικό χρόνο και να διασφαλίζει την άμεση διαβίβασή τους στο myDATA, περιορίζοντας τις καθυστερήσεις που μέχρι σήμερα άφηναν περιθώρια ασυνέπειας και ελλιπούς ελέγχου.

Υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση

Από τον Φεβρουάριο του 2026 ξεκινά σταδιακά η υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση στις συναλλαγές μεταξύ επιχειρήσεων, με αφετηρία τις μεγάλες εταιρείες. Το χρονοδιάγραμμα προβλέπει δύο φάσεις υλοποίησης και μεταβατική περίοδο, ώστε η προσαρμογή να γίνει χωρίς αιφνιδιασμούς. Παράλληλα, από τον Μάιο του 2026 καθίσταται υποχρεωτική για όλες τις επιχειρήσεις η β’ φάση της Ηλεκτρονικής Υποβολής Δελτίων Αποστολής, ενώ επεκτείνεται η χρήση του Ψηφιακού Πελατολογίου, με υποχρεωτική εφαρμογή στον κλάδο των εκδηλώσεων.

Διαφάνεια και καλύτερη εξυπηρέτηση

Στο ίδιο πλαίσιο εντάσσονται παρεμβάσεις που στοχεύουν στη βελτίωση της ενημέρωσης και της εξυπηρέτησης των φορολογουμένων. Προβλέπεται η δημιουργία ειδικής διαδικτυακής πύλης της ΑΑΔΕ για την κωδικοποιημένη φορολογική και τελωνειακή νομοθεσία, ενισχύοντας τη διαφάνεια και την ασφάλεια δικαίου.

Παράλληλα, θεσμοθετείται πλαίσιο για την έκδοση φορολογικών ερμηνευτικών πράξεων (advanced tax ruling), δίνοντας στις επιχειρήσεις τη δυνατότητα να λαμβάνουν εκ των προτέρων σαφείς απαντήσεις για τη φορολογική μεταχείριση σύνθετων συναλλαγών. Πρόκειται για μια μεταρρύθμιση που μειώνει τη φορολογική αβεβαιότητα και ενισχύει την ελκυστικότητα του επενδυτικού περιβάλλοντος.

Την ίδια ώρα η ΑΑΔΕ προχωρά σε αναβάθμιση του Κέντρου Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων και τη δημιουργία «ψηφιακού βοηθού» για την υποστήριξη πολιτών και επιχειρήσεων.

Νέο πλαίσιο για εταιρικούς ομίλους

Το 2026 αναμένεται επίσης η θεσμοθέτηση ενιαίου πλαισίου φορολογίας εισοδήματος για ημεδαπούς εταιρικούς ομίλους (group taxation). Οι επιχειρήσεις θα αντιμετωπίζονται ως ενιαίος όμιλος και όχι ως μεμονωμένες οντότητες, με δυνατότητα υποβολής ενιαίας φορολογικής δήλωσης. Το νέο καθεστώς στοχεύει στον εξορθολογισμό της φορολογικής επιβάρυνσης και στη δημιουργία ενός πιο προβλέψιμου και ανταγωνιστικού περιβάλλοντος.

Μητρώο Ακινήτων

Σε τροχιά εφαρμογής μπαίνει και το Μητρώο Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων. Μέσω της διασύνδεσης με το Κτηματολόγιο, θα συγκεντρώνονται όλα τα κρίσιμα στοιχεία για κάθε ακίνητο, από το ιδιοκτησιακό καθεστώς έως τη χρήση του, δημιουργώντας έναν πλήρη ψηφιακό φάκελο.