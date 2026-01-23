Πλώρη για την ταχεία αξιοποίηση και αναβάθμιση λιμενικών υποδομών της χώρας βάζει το Υπερταμείο μέσω του εκτελεστικού του βραχίονα τη Μονάδα Στρατηγικών Συμβάσεων (PPF).

Τούτων δοθέντων προχώρησε στην Πρόσληψη Συμβούλου Επιχειρηματικής Ανάπτυξης για το χαρτοφυλάκιο λιμενικών υποδομών με σκοπό να δημιουργήσει ένα σταθερό βήμα ανανέωσης στο κάδρο των λιμανιών στα νησιά.

Παράλληλα επί θύραις βρίσκονται διαγωνισμοί που θα ενισχύσουν τον ανταγωνισμό, «αιμοδοτώντας» παράλληλα τον κλάδο των Εμπορευματικών Μεταφορών, ένα κοιμώμενο γίγαντα στον οποίο διανοίγονται υψηλές προοπτικές για την ελληνική οικονομία.

Υποπαραχώρηση τμήματος του Οργανισμού Λιμένος Ελευσίνας

Τον Μάρτιο όπως όλα δείχνουν το Υπερταμείο αναμένεται να δημοσιεύσει διαγωνισμό για την υποπαραχώρηση τμήματος της χερσαίας ζώνης στη θέση Βλύχα του Οργανισμού Λιμένος Ελευσίνας. Κατά πληροφορίες το μοντέλο αξιοποίησης του διαγωνισμού θα είναι το ίδιο με την περίπτωση του εμπορικού λιμένα «Φίλιππος Β» της Καβάλας. Όπως αναφέρουν οι ίδιες πηγές στους όρους του διαγωνισμού θα προβλέπεται ότι ο επενδυτής θα έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσει τυχόν όμορες εκτάσεις που έχει. Τα βασικά κριτήρια θα αφορούν στο επενδυτικό σχέδιο, την εμπειρία των υποψηφίων και την οικονομική προσφορά που θα υποβάλουν που πρέπει να είναι πάνω από την ανεξάρτητη αποτίμηση. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες βασικός παίκτης που θα κινηθεί για την απόκτηση της έκτασης είναι η ONEX που ανήκει στον όμιλο Ξενοκώστα ο οποίος την προσεχή εβδομάδα πρόκειται να ανακοινώσει την είσοδο του στο χώρο του σιδηρόδρομου.

Κύκλοι της αγοράς σημειώνουν ότι αυτή την περίοδο βρίσκεται σε εξέλιξη ο μεγαλύτερος βιομηχανικός μετασχηματισμός από την ΟΝΕΧ στην Ελευσίνα με τεράστιο αποτύπωμα πλέον της ναυπηγικής της χώρας, στις λιμενικές υποδομές και την ενεργειακή αναβάθμιση μέσω πλοίων και πλωτών μέσων. Κατά πληροφορίες μετά τα πλοία και την παραγωγή ρυμουλκών η ONEX δίνει βιομηχανική λύση στο αδιέξοδο της υποστήριξης των τρένων στην Χώρα με το βλέμμα στα Βαλκάνια.

Οι ίδιοι κύκλοι σημειώνουν ότι στον πυρήνα όλων για την ΟΝΕΧ παραμένει η ναυπηγική βιομηχανία που μετά την αναγέννηση της από το μηδέν μέσω στοχευμένων επενδύσεων φέρεται να την οδηγεί στη νέα μέρα που έχει τις γραμμές παραγωγής πλοίων και επέκταση σε άλλες χώρες.

Λιμενικό

Την ίδια ώρα δρομολογείται από την Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας Α.Ε. (Ε.Ε.ΣΥ.Π. A.E.-Υπερταμείο) εκτενές επιχειρησιακό σχέδιο για την υλοποίηση «Εξοπλιστικού προγράμματος ενίσχυσης των επιχειρησιακών δυνατοτήτων του Λιμενικού Σώματος.

Πρόκειται για πρόγραμμα του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, συνολικού προϋπολογισμού 400 εκατ. ευρώ. Περιλαμβάνει κρίσιμες προμήθειες όπως η αγορά πλοίων ανοιχτής θαλάσσης άνω των 80μ., παράκτια και καταδιωκτικά περιπολικά σκάφη, UAV drones καθώς, τον εκσυγχρονισμού του εθνικού συστήματος VTMIS,κλπ.). Η ΕΕΣΥΠ έχει ήδη ολοκληρώσει διαδικασίες δημόσιας διαβούλευσης για σειρά δράσεων του προγράμματος και εντός του 2025 ή στις αρχές του 2026 αναμένεται η δημοσίευση των πρώτων διαγωνισμών. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, την προμήθεια 2 πλοίων ανοιχτής θαλάσσης άνω των 80 μέτρων. Ο σχετικός διαγωνισμός θα διενεργηθεί από τη Μονάδα Στρατηγικών Συμβάσεων και αναμένεται να δημοσιευθεί τις επόμενες εβδομάδας και θα έχει προϋπολογισμό 180 εκατ. ευρώ. Θα ακολουθήσουν δύο ακόμα διαγωνισμοί για: 6 παράκτια περιπολικά πλοία 30μ. με προϋπολογισμό 108 εκατ. ευρώ και 10 καταδιωκτικά περιπολικά σκάφη 18μ. προϋπολογισμού 45 εκατ. ευρώ.

Αναβάθμιση περιφερειακών λιμενικών υποδομών

Όπως προαναφέρθηκε παραπάνω η Μονάδα Στρατηγικών Συμβάσεων (PPF) της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας Α.Ε. ορίστηκε από την Κυβερνητική Επιτροπή ως αρμόδια για την ωρίμανση και την διενέργεια της διαγωνιστικής διαδικασίας και παρακολούθηση του Έργου «Ανάπτυξη Νησιωτικών Λιμενικών Υποδομών» συνολικού προϋπολογισμού 135 εκατ. ευρώ, για λογαριασμό του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Τα έργα καλύπτουν νησιά από διάφορες περιφέρειες, με ιδιαίτερη έμφαση σε απομακρυσμένες και μικρές νησιωτικές περιοχές, συμβάλλοντας στην ενίσχυση της νησιωτικής συνοχής, την προώθηση του θαλάσσιου τουρισμού και την τόνωση της τοπικής οικονομίας.

Πιο συγκεκριμένα, σχεδιάζονται συνολικά είκοσι ένα (21) έργα και παρεμβάσεις

στην Περιφέρεια της Κρήτης (Ρέθυμνο, Μαύρη Λιμνώνα Σφακίων, Αγία Ρούμελη Σφακίων, Παλαιόχωρα, Άγιος Νικόλαος),

στην Περιφέρεια Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, (Σαμοθράκη),

στην Περιφέρεια Αττικής (Αντικύθηρα),

στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου (Άγιος Κήρυκος Ικαρίας, Εύδηλος Ικαρίας,Φούρνοι, Άγιος Ευστράτιος),

στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (Λειψών, Κατάπολα Αμοργού, Αιγιάλη Αμοργού, Φολέγανδρος, Μεγίστη – Καστελόριζο),

στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων (Φρίκες Ιθάκης, Πεσσάδα Κεφαλονιάς, Μαθράκι, Οθωνοί, Άγιος Στέφανος Αυλιωτών,

Τα πρώτα έργα που προγραμματίζεται να δημοπρατηθούν από το PPF για λογαριασμό του ΥΝΑΝΠ χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Πρόγραμμα ΕΣΠΑ «Μεταφορές 2021-2027» και αφορούν σε παρεμβάσεις υψηλής ωριμότητας, για τις οποίες έχουν ολοκληρωθεί οι απαραίτητες μελέτες και αδειοδοτήσεις, με στόχο την άμεση έναρξη υλοποίησης των έργων:

1.Επέκταση Λιμένα Λειψών-Κατασκευή αποβάθρας Ο/Γ σκαφών στη θέση Καβί Λιμένα Λειψών – 5,2 εκατ. ευρώ,

2.Αποκατάσταση λειτουργικών βαθών και επισκευή – ενίσχυση της θωράκισης του λιμένα Ρεθύμνου – 17,3 εκατ. ευρώ,

3.Βελτίωση – επέκταση λιμένα Μαύρης Λιμνώνας Σφακίων – 20,2 εκατ. ευρώ.