Οργασμό νέων έργων δρομολογεί το Υπερταμείο με βραχίονα ταχείας υλοποίησης τη Μονάδα Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας (PPF). Πρόκειται για παρεμβάσεις που είναι εγγενείς με την αναβάθμιση και αξιοποίηση των υποδομών, ενώ άλλες θωρακίζουν την ασφάλεια της χώρας. Ήδη το PPF, το οποίο τρέχει ο Παναγιώτης Σταμπουλίδης, δημοπράτησε με ταχύτητα το σύνολο των έργων στο πλαίσιο του προγράμματος ΑΙΓΙΣ που του ανέθεσε το υπουργείο Πολιτικής Προστασίας και Κλιματικής Κρίσης. Πρόκειται για έργα ύψους 1 δισ. ευρώ που αναβαθμίζουν την επιχειρησιακή δυνατότητα του Πυροσβεστικού Σώματος – προμήθεια νέων αεροσκαφών, οχημάτων, εξοπλισμού κλπ. Πρόσφατα ολοκληρώθηκε η παράδοση 431 μοτοσυκλετών για την ΕΛ.ΑΣ. με ύψος σύμβασης 4,5 εκατ. ευρώ, ενώ έως τον Μάιο 2026 θα παραδοθούν τρία (3) ελικόπτερα μεταφοράς προσωπικού και υγειονομικών αποστολών για το Π.Σ. – ύψος σύμβασης 65 εκατ. ευρώ.

Τεχνολογική αναβάθμιση της Ελληνικής Αστυνομίας

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει μεγάλο εύρος δράσεων του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, σύμφωνα με τις επιταγές του κ. Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, που περιλαμβάνουν εκσυγχρονισμό και αναβάθμιση πληροφοριακών συστημάτων της ΕΛ.ΑΣ., προμήθεια εξοπλισμού (οχήματα, ειδικό εξοπλισμό, εξειδικευμένα λογισμικά, UAV drones, κλπ.) και αφορά περισσότερες από εξήντα (60) συμβάσεις προμηθειών και υπηρεσιών, συνολικού προϋπολογισμού άνω των 600 εκατ. ευρώ. Μάλιστα το Υπερταμείο μέσα σε 12 μήνες έχει ωριμάσει και δημοπρατήσει περισσότερο από το 60% των συμβάσεων αυτών, ενώ το αμέσως επόμενο διάστημα αναμένεται και να δημοπρατήσει κρίσιμες δράσεις, όπως τα Ολοκληρωμένα Πληροφοριακά Συστήματα για την επιτήρηση των συνόρων και τη διαχείριση και έκδοση ταυτοτήτων και διαβατηρίων. Το έργο που αφορά σε ταυτότητες και διαβατήρια έχει προϋπολογισμό περίπου 400 εκατ. ευρώ. Ο σχετικός διαγωνισμός αναμένεται να εκκινήσει μέσα στον Φεβρουάριο με αντικείμενο την ανακήρυξη αναδόχου που θα αναλάβει να αναπτύξει το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣΕΑ), το οποίο θα περιλαμβάνει την ανάπτυξη του συστήματος και τη λειτουργία του για χρονικό διάστημα που θα φτάνει τα δεκαπέντε (15) έτη. Εκτός από το ΟΠΣΕΑ, ο ανάδοχος θα πρέπει να προμηθεύσει το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη με τον εξοπλισμό και τα έντυπα για την εκτύπωση των νέων ταυτοτήτων και διαβατηρίων για διάστημα 15 ετών. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί σε 2 φάσεις:

: Προεπιλογή Οικονομικών Φορέων βάσει κριτηρίων τεχνικής ικανότητας και χρηματοοικονομικής επάρκειας για την υλοποίηση του έργου, βάσει και των ειδικών απαιτήσεων και της πολυπλοκότητας αυτού. Β’ φάση: Τεχνικός διάλογος, οριστικοποίηση τεχνικών προδιαγραφών και προϋπολογισμού και υποβολή προσφορών.

Αναβάθμιση περιφερειακών λιμενικών υποδομών

Εντωμεταξύ, η Μονάδα Στρατηγικών Συμβάσεων (PPF) της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας Α.Ε. (Ε.Ε.ΣΥ.Π. Α.Ε.) ορίστηκε από την Κυβερνητική Επιτροπή ως αρμόδια για την ωρίμανση και τη διενέργεια της διαγωνιστικής διαδικασίας και παρακολούθηση του Έργου «Ανάπτυξη Νησιωτικών Λιμενικών Υποδομών» συνολικού προϋπολογισμού 135 εκατ. ευρώ, για λογαριασμό του υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Τα πρώτα έργα που θα δημοπρατηθούν είναι:

Επέκταση Λιμένα Λειψών-Κατασκευή αποβάθρας Ο/Γ σκαφών στη θέση Καβί Λιμένα Λειψών – 5,2 εκατ. ευρώ,

Αποκατάσταση λειτουργικών βαθών και επισκευή – ενίσχυση της θωράκισης του λιμένα Ρεθύμνου – 17,3 εκατ. ευρώ,

Βελτίωση – επέκταση λιμένα Μαύρης Λιμνώνας Σφακίων – 20,2 εκατ. ευρώ.

Διαγωνισμός για την υπο-παραχώρηση τμήματος του Οργανισμού Λιμένος Ελευσίνας

Μέσα στο Α’ τρίμηνο του έτους – πιθανόν τον Μάρτιο – το Υπερταμείο αναμένεται να δημοσιεύσει διαγωνισμό για την υπο-παραχώρηση τμήματος της χερσαίας ζώνης στη θέση Βλύχα του Οργανισμού Λιμένος Ελευσίνας. Το μοντέλο αξιοποίησης θα είναι το ίδιο με την περίπτωση του εμπορικού λιμένα «Φίλιππος Β» της Καβάλας. Στους όρους του διαγωνισμού θα προβλέπεται ότι ο επενδυτής, -ακούγεται ότι φαβορί και ίσως μοναδικός υποψήφιος θα είναι η Onex του Ομίλου Ξενοκώστα που έχει αποκτήσει και τα Ναυπηγεία Ελευσίνας- θα έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσει τυχόν όμορες εκτάσεις που έχει. Τα βασικά κριτήρια θα αφορούν στο επενδυτικό σχέδιο, την εμπειρία των υποψηφίων και την οικονομική προσφορά που θα υποβάλουν που πρέπει να είναι πάνω από την ανεξάρτητη αποτίμηση.

Υλοποίηση «Εξοπλιστικού προγράμματος για την ενίσχυση των επιχειρησιακών δυνατοτήτων του Λ.Σ. και της ΕΛ.ΑΚΤ.»

Πρόκειται για πρόγραμμα του υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, συνολικού προϋπολογισμού 400 εκ. ευρώ. Περιλαμβάνει κρίσιμες προμήθειες όπως η αγορά πλοίων ανοιχτής θαλάσσης άνω των 80μ., παράκτια και καταδιωκτικά περιπολικά σκάφη, UAV drones καθώς και τον εκσυγχρονισμό του εθνικού συστήματος VTMIS, κλπ. Η ΕΕΣΥΠ έχει ήδη ολοκληρώσει διαδικασίες δημόσιας διαβούλευσης για σειρά δράσεων του προγράμματος και εντός του 2025 ή στις αρχές του 2026 αναμένεται η δημοσίευση των πρώτων διαγωνισμών. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, την προμήθεια 2 πλοίων ανοιχτής θαλάσσης άνω των 80 μέτρων. Ο σχετικός διαγωνισμός θα διενεργηθεί από τη Μονάδα Στρατηγικών Συμβάσεων και αναμένεται να δημοσιευθεί τις επόμενες εβδομάδες και θα έχει προϋπολογισμό 180 εκατ. ευρώ. Θα ακολουθήσουν δύο ακόμα διαγωνισμοί για: 6 παράκτια περιπολικά πλοία 30μ. με προϋπολογισμό 108 εκατ. ευρώ και 10 καταδιωκτικά περιπολικά σκάφη 18μ. προϋπολογισμού 45 εκατ. ευρώ.