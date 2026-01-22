Μόλις ένα μέρος των κενών θέσεων εργασίας στην Ελλάδα εκτιμάται ότι θα καλυφθεί μέσω μετακλήσεων εργαζομένων από τρίτες χώρες, με βάση την Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου που ενέκρινε η κυβέρνηση. Για το 2026 προβλέπεται η νόμιμη είσοδος έως και 94.300 μετακλητών εργαζομένων, την ώρα που οι συνολικές ανάγκες της αγοράς εργασίας, όπως αποτυπώνονται στις κενές θέσεις, εκτιμάται ότι ξεπερνούν τις 360.000.

Σε σχέση με το 2025, ο αριθμός των μετακλητών που μπορούν να έρθουν νόμιμα στη χώρα εμφανίζεται αυξημένος κατά περίπου 5.000 άτομα (94.300 έναντι 89.290 το προηγούμενο έτος).

Πώς κατανέμονται οι 94.300 θέσεις

Από το σύνολο των θέσεων που εγκρίθηκαν:

44.240 αφορούν εξαρτημένη εργασία,

48.000 αφορούν εποχική εργασία,

2.000 προορίζονται για απασχόληση υψηλής ειδίκευσης.

Στο πλαίσιο διακρατικών συμφωνιών, προβλέπεται ότι 9.000 θέσεις θα καλυφθούν από εργαζομένους από το Μπαγκλαντές, ενώ από τις εποχικές μετακλήσεις 5.000 εργαζόμενοι αναμένεται να προέλθουν από την Αίγυπτο, με κατεύθυνση κυρίως τον πρωτογενή τομέα.

Οι ειδικότητες με τη μεγαλύτερη ζήτηση

Στις θέσεις εξαρτημένης εργασίας, το μεγαλύτερο μέρος αφορά χειρωνακτικές ειδικότητες, με έμφαση στην αγροτική παραγωγή και στις κατασκευές. Ενδεικτικά:

19.000 θέσεις αφορούν ανειδίκευτους εργάτες σε γεωργία, κτηνοτροφία, δασοκομία και αλιεία.

7.640 αφορούν εργάτες σε μεταποίηση, μεταφορές και αποθήκευση.

Σημαντικές ανάγκες καταγράφονται επίσης στις κατασκευές, με χιλιάδες θέσεις για εργάτες και τεχνίτες ανέγερσης και αποπεράτωσης κτηρίων.

Για τις εποχικές ανάγκες (48.000 θέσεις), η ζήτηση συγκεντρώνεται κυρίως σε γεωργία και τουρισμό. Μεταξύ άλλων, προβλέπονται:

32.000 θέσεις για ανειδίκευτους εργάτες γης,

χιλιάδες θέσεις σε καθαρισμούς ξενοδοχείων και χώρων,

θέσεις στην εστίαση (προσωπικό κουζίνας, βοηθοί, μάγειρες κ.ά.).

Τα αιτήματα έφτασαν τις 400.000

Την ένταση του προβλήματος της έλλειψης προσωπικού δείχνει και ο αριθμός των αιτημάτων για μετακλήσεις, που –σύμφωνα με τα στοιχεία– έφτασαν περίπου τις 400.000. Από αυτά, τα 246.215 αφορούσαν τον πρωτογενή τομέα, ενώ ακολουθούν τουρισμός/καταλύματα, κατασκευές, αλλά και η βιομηχανία.

Πού κατευθύνονται οι περισσότεροι μετακλητοί

Η μεγαλύτερη κατανομή εγκρίσεων αφορά την Περιφέρεια Αττικής με 9.967 άτομα, με το μεγαλύτερο ποσοστό να προορίζεται για εξαρτημένη εργασία. Σημαντικός αριθμός κατευθύνεται σε κατασκευές/οικοδομές, αλλά και σε οικιακή βοήθεια, ενώ προβλέπονται και θέσεις σε επαγγέλματα εστίασης (μάγειρες, σερβιτόροι κ.ά.).

Στην Κρήτη εγκρίθηκαν 3.125 θέσεις, με κατανομή σε γεωργία/κτηνοτροφία, εποχική εργασία και ξενοδοχειακές εργασίες.

Στη Δυτική Μακεδονία κατανέμονται περίπου 2.110 θέσεις, οι περισσότερες εκ των οποίων αφορούν εποχική απασχόληση. Στην Κεντρική Μακεδονία εγκρίθηκαν 6.125 θέσεις, με μεγάλο μέρος να κατευθύνεται σε αγροτικές εργασίες.

Στο Βόρειο Αιγαίο εγκρίθηκαν 690 θέσεις, κυρίως για εποχικά επαγγέλματα, ενώ στο Νότιο Αιγαίο εγκρίθηκαν 5.630 θέσεις, με μέρος τους να αφορά ειδικότητες σε τουρισμό και εστίαση, καθώς και υποστηρικτικές εργασίες.

Στον αντίποδα, οι Περιφέρειες με τις λιγότερες μετακλήσεις εμφανίζονται να είναι η Πελοπόννησος (με ελάχιστες θέσεις), καθώς και τα Ιόνια Νησιά.