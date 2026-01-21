Με το βλέμμα στραμμένο στην επόμενη ημέρα και σε έναν νέο κύκλο ανάπτυξης, η Eldorado Gold Corporation παρουσιάζει τον στρατηγικό της σχεδιασμό στην Ελλάδα, τοποθετώντας τη χώρα στο επίκεντρο των επενδύσεων που θα καθορίσουν την πορεία της από το 2026 και μετά. Σκουριές, αναβάθμιση της Ολυμπιάδας και το έργο στο Πέραμα Έβρου συνθέτουν ένα χαρτοφυλάκιο έργων που ωριμάζει, με σαφή στόχο την ενίσχυση της παραγωγής, τη βελτίωση της κερδοφορίας και τη δημιουργία ισχυρών ταμειακών ροών σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα.

Η Ελλάδα παραμένει το κλειδί για τη στρατηγική της Eldorado, με τα τρία έργα να προχωρούν όπως είχε προγραμματιστεί, προετοιμάζοντας την εταιρεία για σημαντική αύξηση της παραγωγής, βελτιωμένα περιθώρια κέρδους και ενισχυμένες ταμειακές ροές.

Το Έργο Σκουριών προχωρά προς την πρώτη παραγωγή συμπυκνώματος

Η πρώτη παραγωγή συμπυκνώματος αναμένεται προς το τέλος του 1ου τριμήνου του 2026 και η εμπορική παραγωγή αναμένεται στα μέσα του έτους. Η συνολική πρόοδος έχει φτάσει το 90% συμπεριλαμβανομένης της πρώτης φάσης κατασκευής και το 78% για τη φάση 2 της κατασκευής (στις 31 Δεκεμβρίου 2025).

Η ολοκλήρωση των μηχανικών εργασιών και για τα έξι φίλτρα των τελμάτων έχει επιτευχθεί. Η επιφανειακή εξόρυξη εξελίσσεται νωρίτερα από το χρονοδιάγραμμα δημιουργώντας σημαντικά αποθέματα μεταλλεύματος για την έναρξη λειτουργίας του εργοστασίου επεξεργασίας.

Η υπόγεια εξόρυξη ολοκλήρωσε με επιτυχία την πρώτη από τις δύο δοκιμαστικές εξορύξεις, με το μετάλλευμα να αποθηκεύεται στην επιφάνεια. Οι ομάδες επεξεργασίας και συντήρησης είναι πλήρως στελεχωμένες και συμμετέχουν ενεργά σε δραστηριότητες εκπαίδευσης και προ-θέσης σε λειτουργία.

Οι εμπορικοί όροι για την πώληση των συμπυκνωμάτων συμφωνήθηκαν με κορυφαίες εταιρείες του κλάδου, με τις θετικές συνθήκες στην αγορά χαλκού να δημιουργούν ευνοϊκές προϋποθέσεις.

Η αναβάθμιση της Ολυμπιάδας σε εξέλιξη

Η πρόοδος της κατασκευής συνεχίζεται με τις χωματουργικές εργασίες να προχωρούν, αναβαθμίσεις των υποδομών να βρίσκονται σε εξέλιξη και όλο τον εξοπλισμό επέκτασης του εργοστασίου (μύλου) να βρίσκεται στον χώρο.Η ολοκλήρωση της κατασκευής αναμένεται το 3ο τρίμηνο του 2026 με την αύξηση της παραγωγής να αναμένεται το 4ο τρίμηνο του 2026.

Το Έργο Περάματος σε αναπτυξιακή φάση

Η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) υποβλήθηκε τον Δεκέμβριο του 2025. Ο διάλογος με τις τοπικές κοινωνίες βρίσκεται σε εξέλιξη για να διασφαλιστεί η διαφάνεια στην επικοινωνία με τους τοπικούς εταίρους και να ενσωματωθούν οι απόψεις τους.

Δύο διαδικασίες διαβούλευσης αναμένεται να ξεκινήσουν τους επόμενους μήνες, μία από το Ελληνικό Δημόσιο και μία από την Eldorado.

Παράλληλα δημιουργήθηκε ομάδα έργου με έδρα τη Θράκη (Αλεξανδρούπολη), ενώ η G Mining Services Inc., έχει αναλάβει την ολοκλήρωση επικαιροποιημένης μελέτης σκοπιμότητας.

«Η αφοσιωμένη ομάδα μας στις Σκουριές ολοκλήρωσε μια εξαιρετική χρονιά», δήλωσε ο George Burns, Διευθύνων Σύμβουλος. «Με τις μηχανικές εργασίες στον μύλο και στα κυκλώματα του θραυστήρα να έχουν ολοκληρωθεί, την υπόγεια και επιφανειακή ανάπτυξη να εξελίσσονται νωρίτερα από το χρονοδιάγραμμα και το εργοστάσιο αφύγρανσης τελμάτων να πλησιάζει προς την ολοκλήρωση, η ομάδα εργάζεται ώστε να διατηρήσει τη δυναμική και να παραδώσει με ασφάλεια την πρώτη παραγωγή συμπυκνώματος προς το τέλος του 1ου τριμήνου του 2026.

Ενώ η μονάδα αφύγρανσης τελμάτων και η διαχείριση τελμάτων προχωρούν βάσει σχεδιασμού, η βασική εκκρεμότητα είναι η ολοκλήρωση των ηλεκτρικών εργασιών και των εργασιών οργάνων & αυτοματισμού στις εγκαταστάσεις του έργου. Ωστόσο, έχουμε σαφή εικόνα για το απαιτούμενο προσωπικό για την επίτευξη του πρώτου στόχου παραγωγής. Οι Σκουριές είναι έργο στρατηγικής σημασίας για την Eldorado, έργο που αναμένεται να δημιουργήσει σημαντική παραγωγή χρυσού και χαλκού και ισχυρές ταμειακές ροές για δεκαετίες, παρέχοντας παράλληλα διαρκή οικονομικά οφέλη στην Ελλάδα.

Πέρα από τις Σκουριές, είμαστε εξίσου ενθουσιασμένοι με την πρόοδο στην Ολυμπιάδα, όπου η επέκταση του μύλου σε 650.000 τόνους ετησίως από 500.000 τόνους ετησίως προχωρά προς την ολοκλήρωσή της αργότερα τη φετινή χρονιά. Αυτό αναμένεται να ξεκλειδώσει σημαντική αξία μέσω υψηλότερης παραγωγής, ενώ οι βελτιωμένοι όροι πώλησης του συμπυκνώματος θα ενισχύουν την ταμειακή ροή. Επιπλέον, το 2026 διαμορφώνεται ως μια συναρπαστική χρονιά για την ομάδα γεωλογικής έρευνας της Ολυμπιάδας, με πολλαπλά σημεία υψηλής αξίας που εντοπίστηκαν κοντά στην περιοχή της υφιστάμενης δραστηριότητάς μας.

Στο Πέραμα, η υποβολή της ΜΠΕ και η συνεχιζόμενη διαβούλευση με τις τοπικές κοινωνίες σηματοδοτούν ένα σημαντικό βήμα προς την ανάπτυξη αυτού του υψηλής περιεκτικότητας και χαμηλού κόστους έργου. Μαζί, αυτά τα έργα, καθώς και η πολλά υποσχόμενη γεωλογική έρευνα, υπογραμμίζουν τον μετασχηματιστικό αντίκτυπο της Ελλάδας στο μέλλον της Eldorado, ενισχύοντας τις προϋποθέσεις για βιώσιμη ανάπτυξη και ενισχυμένη αξία για τους μετόχους. Η εστίασή μας συνεχίζει να είναι η λειτουργία των Σκουριών και η υλοποίηση μιας ελεγχόμενης και ασφαλούς ενίσχυσης της παραγωγής μας, διατηρώντας παράλληλα τη δυναμική σε ολόκληρο το χαρτοφυλάκιό μας στην Ελλάδα».

Οι Σκουριές προχωρούν προς την πρώτη παραγωγή συμπυκνώματος

Το έργο Σκουριών, μέρος των Μεταλλείων Κασσάνδρας, βρίσκεται στην Χαλκιδική στη Βόρεια Ελλάδα και είναι ένα πορφυριτικό έργο χαλκού-χρυσού. Τον Ιανουάριο του 2022, η Eldorado δημοσίευσε τα αποτελέσματα της Μελέτης Σκοπιμότητας του Έργου με εκτιμώμενη διάρκεια ζωής του μεταλλείου τα 20 έτη και αναμενόμενη μέση ετήσια παραγωγή 140.000 ουγκιών χρυσού και 67 εκατομμυρίων λιβρών χαλκού.

Η πρώτη παραγωγή του συμπυκνώματος χαλκού-χρυσού αναμένεται προς το τέλος του 1ου τριμήνου του 2026 και η εμπορική παραγωγή αναμένεται στα μέσα του 2026. Η πρόβλεψη παραγωγής και κόστους θα αποτελεί μέρος της συνολικής πρόβλεψης της Εταιρείας, η οποία αναμένεται να δημοσιοποιηθεί στις 19 Φεβρουαρίου 2026.

Στις 31 Δεκεμβρίου 2025, περίπου 2.350 άτομα εργάζονταν στο εργοτάξιο, συμπεριλαμβανομένων 415 υπαλλήλων του έργου των Σκουριών, εκ των οποίων 397 ήταν προσωπικό λειτουργίας.

Συμφωνίες Πώλησης Συμπυκνώματος

Οι εμπορικοί όροι για την πώληση συμπυκνωμάτων έχουν συμφωνηθεί, με την εκτέλεση των συμβάσεων να αναμένεται τις επόμενες εβδομάδες. Οι συμφωνίες θα καλύψουν περίπου το 80% του συμπυκνώματος χαλκού για περίοδο 2 έως 3 ετών ανάλογα με τη συμφωνία και, δεδομένου ότι η αγορά καθαρού συμπυκνώματος χαλκού είναι περιορισμένη, αναμένουμε να εξασφαλίσουμε οικονομικούς όρους σημαντικά ευνοϊκότερους από εκείνους που είχαν υιοθετηθεί στις παραδοχές της μελέτης σκοπιμότητας του 2022.

Εκτίμηση Κεφαλαίου

Το 1ο τρίμηνο του 2025, η εκτίμηση του κόστους κεφαλαίου αναθεωρήθηκε σε 1,06 δισεκατομμύρια δολάρια και το έργο παραμένει πλήρως χρηματοδοτούμενο. Η εμπορική δανειακή χρηματοδότηση έργου και η διευκόλυνση ΤΑΑ (RRF) συνολικού ύψους 680,4 εκατομμυρίων ευρώ (798,9 εκατομμύρια δολάρια) έχουν αναληφθεί πλήρως.

Παρότι αναφέρουμε το κόστος κεφαλαίου των Σκουριών σε δολάρια ΗΠΑ, η επίμονη ισχύς του ευρώ μέχρι το τέλος του 2025 οδήγησε σε δυσμενή συναλλαγματική επίδραση, που εκτιμάται να ανέλθει σε περίπου 43 εκατομμύρια δολάρια (μέχρι την εμπορική παραγωγή). Ο αντίκτυπος στα ταμειακά μας υπόλοιπα μετριάστηκε σημαντικά μέσω συναλλαγματικών κερδών ύψους περίπου 20 εκατομμυρίων δολαρίων από τα ταμειακά διαθέσιμα σε ευρώ έως το τέλος του 2025.

Το κεφάλαιο του έργου ανήλθε συνολικά σε περίπου 137 εκατομμύρια δολάρια το 4ο τρίμηνο του 2025 και περίπου 475 εκατομμύρια δολάρια για το 2025, ελαφρώς υψηλότερο από το αναθεωρημένο εύρος πρόβλεψης των 440 έως 470 εκατομμυρίων δολαρίων, καθώς συνεχίσαμε να επιταχύνουμε τις εργασίες σε διάφορους μη κρίσιμους τομείς, ενώ προχωρήσαμε προληπτικά σε πρωτοβουλίες ελαχιστοποίησης του κινδύνου σε ολόκληρο το Έργο. Στις 31 Δεκεμβρίου 2025, το σωρευτικό κεφάλαιο του έργου που επενδύθηκε στη φάση 2 της κατασκευής ανήλθε συνολικά σε 980 εκατομμύρια δολάρια.

Το 1ο τρίμηνο του 2025, διατέθηκαν επιπλέον 154 εκατομμύρια δολάρια σε επιταχυνόμενο λειτουργικό κεφάλαιο για την ολοκλήρωση πρόσθετης προ-εμπορικής παραγωγής από την υπόγεια και επιφανειακή εξόρυξη και την επιτάχυνση της αγοράς κινητού εξοπλισμού εξόρυξης υψηλότερης χωρητικότητας (αρχικά αναμενόταν να αγοραστεί μετά την εμπορική παραγωγή ως μέρος του συμβατικού στόλου εξόρυξης).

Το επιταχυνόμενο λειτουργικό κόστος κεφαλαίου αναμένεται να αυξηθεί μέχρι την εμπορική παραγωγή κατά περίπου 24 εκατομμύρια δολάρια για να υποστηρίξει την:

Περαιτέρω επιτάχυνση της υπόγειας ανάπτυξης: Οι ρυθμοί ανάπτυξης υπερβαίνουν τον σχεδιασμό με πολλαπλά ανοιχτά μέτωπα. Αναμένουμε να συνεχίσουμε να επιταχύνουμε τους ρυθμούς ανάπτυξης έως το 2026 για να μειώσουμε τα ρίσκα της υπόγεια παραγωγής και να διευκολύνουμε την ταχύτερη αύξηση της υπόγειας εξόρυξης το 2027. Αυτό θα μας επιτρέψει επίσης να αυξήσουμε τον αριθμό των δοκιμαστικών εξορύξεων που έχουν προγραμματιστεί για το 2026 από δύο σε τέσσερις, που οδηγεί σε μια αύξηση περίπου 145.800 τόνων το 2026.

Αύξηση του πλάτους των στοών εξόρυξης από 15 μέτρα σε 20 μέτρα, που οδηγεί σε αύξηση περίπου 24.300 τόνων ανά εξόρυξη, με συνακόλουθη ενίσχυση της παραγωγικότητας και μείωση του κόστους.

Το επιταχυνόμενο λειτουργικό κεφάλαιο ήταν περίπου 35 εκατομμύρια δολάρια το 4ο τρίμηνο του 2025 και περίπου 86 εκατομμύρια δολάρια για το 2025, σύμφωνα με το εύρος πρόβλεψης των 80 έως 100 εκατομμυρίων δολαρίων. Στις 30 Δεκεμβρίου 2025, το σωρευτικό επιταχυνόμενο λειτουργικό κεφάλαιο ανήλθε συνολικά σε περίπου 93 εκατομμύρια δολάρια.