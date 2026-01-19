Το 2025 κλείνει για το Ούζο 12 με ένα καθαρό αποτύπωμα: +10% στις πωλήσεις σε σχέση με το 2024. Σε μια αγορά που αλλάζει συνήθειες και απαιτεί διαρκή παρουσία, το ιστορικό brand της Campari ενισχύει σταθερά τη θέση του, επιβεβαιώνοντας ότι παραμένει ένα από τα πιο ανθεκτικά και αναγνωρίσιμα ονόματα στην κατηγορία του.

Σταθερή ανάπτυξη στην ελληνική αγορά

Καθοριστικό ρόλο στη θετική αυτή εικόνα έχει η Beverage World, η οποία ανέλαβε τη διανομή του Ούζο 12 τον Ιανουάριο του 2024 ως επίσημος διανομέας στην Ελλάδα. Μέσα από στοχευμένη εμπορική και επικοινωνιακή στρατηγική, το brand κατέγραψε διψήφια αύξηση μεριδίου στο οργανωμένο λιανεμπόριο, ενισχύοντας περαιτέρω την παρουσία του στην κατηγορία του ούζου και επιβεβαιώνοντας τη διαχρονική του απήχηση στους Έλληνες καταναλωτές.

Η συνεργασία Beverage World και Campari φαίνεται να αποδίδει σε πολλαπλά επίπεδα, συνδυάζοντας τη διεθνή τεχνογνωσία ενός παγκόσμιου ομίλου με τη βαθιά γνώση της εγχώριας αγοράς. Τα οικονομικά αποτελέσματα του 2025 αποτυπώνουν ένα brand που εξελίσσεται, επενδύοντας σε σύγχρονα εργαλεία marketing, χωρίς να απομακρύνεται από την ταυτότητα και τις αξίες του.

Όπως σημειώνει η Κλαίρη Χαρόγιαννη, Head of Marketing & Trade Marketing της Beverage World, «η εξαιρετική πορεία του Ούζου 12 επιβεβαιώνει τη στρατηγική μας προσήλωση στην ανάπτυξη και τη διαχείριση κορυφαίων brands στην ελληνική αγορά». Η ίδια υπογραμμίζει ότι τα αποτελέσματα του 2025 «αποδεικνύουν ένα brand που εξελίσσεται και ανανεώνεται, παραμένοντας πιστό στις παραδόσεις του, ενώ ταυτόχρονα μιλά με σύγχρονη φωνή στο σημερινό καταναλωτή».

Καθοριστικό στοιχείο αυτής της πορείας αποτελεί η νέα επικοινωνιακή καμπάνια «Εδώ είσαι», η οποία έκανε πρεμιέρα στις αρχές του 2025 και σηματοδοτεί μια νέα εποχή για το Ούζο 12. Η καμπάνια επαναφέρει στο προσκήνιο αξίες όπως η αυθεντικότητα, η στιγμιαία απόλαυση και η ανθρώπινη σύνδεση, στοιχεία που βρίσκονται στον πυρήνα της φιλοσοφίας του brand.

Επένδυση σε ισχυρά brands και βιώσιμη ανάπτυξη

Η Beverage World συνεχίζει να υλοποιεί τη στρατηγική της ανάπτυξης ισχυρών και βιώσιμων μαρκών, επενδύοντας παράλληλα στην καινοτομία, στη διεύρυνση των εμπορικών συνεργασιών και στη δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας για συνεργάτες και καταναλωτές. Με ένα πολυδιάστατο portfolio διεθνών και ελληνικών brands, όπως Lavazza, Angostura, Mataroa και την ελληνική craft μπύρα VOREIA ενισχύει σταθερά τη θέση της στην αγορά ποτών, διαμορφώνοντας συνθήκες περαιτέρω ανάπτυξης για τα επόμενα χρόνια.

