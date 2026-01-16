Μικρά έως μεσαία σπίτια, σε τιμές που κινούνται κυρίως από 100.000 έως 200.000 ευρώ, ήταν η βασική επιλογή των ξένων αγοραστών στην Ελλάδα το 2025, με κύριο στόχο τη χρήση τους ως δεύτερη ή εξοχική κατοικία. Στο ίδιο πλαίσιο, οι αγορές επικεντρώθηκαν σε κατοικίες επιφάνειας 60-100 τ.μ., που θεωρούνται λειτουργικές τόσο για διακοπές όσο και για περιοδική διαμονή.

Η τάση αυτή δείχνει ότι το ενδιαφέρον από το εξωτερικό στρέφεται σε ακίνητα με «ισορροπημένα» χαρακτηριστικά, τα οποία συνδυάζουν πρακτικό μέγεθος και κόστος σε επίπεδα που επιτρέπουν ευελιξία στη χρήση. Τα παραπάνω συμπεράσματα απορρέουν από έρευνα της RE/MAX Ελλάς.

Με βάση τα στοιχεία που προκύπτουν από τις συναλλαγές του δικτύου της εταιρείας, το 52% των αγοραστών από το εξωτερικό αγόρασε ακίνητο για να το αξιοποιήσει ως δεύτερη/εξοχική κατοικία. Ακολουθεί η επενδυτική χρήση (εκμίσθωση ή μεταπώληση) με 30%, ενώ το 10% προχώρησε σε αγορά κύριας κατοικίας. Η Golden Visa καταγράφεται ως κίνητρο αγοράς σε ποσοστό 8%, χωρίς ωστόσο να αποτελεί πλέον τον βασικό μοχλό της ζήτησης.

Σε ό,τι αφορά τον τύπο ακινήτου, τα διαμερίσματα συγκεντρώνουν το μεγαλύτερο ποσοστό (38%), με τις μονοκατοικίες να ακολουθούν (27%) και τις μεζονέτες να φτάνουν το 20%. Τα οικόπεδα αντιστοιχούν στο 9%, ενώ επαγγελματικά ακίνητα και αγροτεμάχια κινούνται χαμηλότερα (3% αντίστοιχα).

Σχετικά με την κατάσταση των κατοικιών, η πλειονότητα των αγορών αφορά μεταχειρισμένα ακίνητα (78%). Τα νεόδμητα καλύπτουν το 20%, ενώ τα ανακαινισμένα περιορίζονται στο 2%.

Στο σκέλος του εμβαδού, η κατηγορία 61-100 τ.μ. κυριαρχεί, απορροφώντας το 75% των αγορών. Ακίνητα έως 60 τ.μ. και από 101 έως 150 τ.μ. κινούνται στο 10% αντίστοιχα, ενώ κατοικίες άνω των 151 τ.μ. συγκεντρώνουν 5%.

Ως προς την αξία, σχεδόν οι μισές συναλλαγές (47%) εντοπίζονται στην κατηγορία 100.001-200.000 ευρώ, ενώ το 27% αφορά ακίνητα 200.001-300.000 ευρώ. Στην κλίμακα 50.001-100.000 ευρώ κινήθηκε το 17%, ενώ μικρότερα ποσοστά καταγράφονται τόσο για ακίνητα έως 50.000 ευρώ όσο και για κατηγορίες 300.001-500.000 ευρώ και 500.001-1.000.000 ευρώ (3% για κάθε μία).

Η έρευνα καταγράφει επίσης ότι η τελική απόφαση αγοράς επηρεάζεται έντονα από την εύρεση του κατάλληλου ακινήτου: το 48% των ενδιαφερομένων επαναξιολογεί τη διαδικασία όταν δεν εντοπίζει άμεσα αυτό που αναζητά. Επιπλέον, η περιορισμένη προσφορά στην περιοχή ενδιαφέροντος επηρεάζει το 15%, η άνοδος των τιμών το 13%, προσωπικοί λόγοι το 12% και οι γραφειοκρατικές διαδικασίες το 8%, ενώ μικρότερη επίδραση έχουν η αλλαγή προτεραιοτήτων (3%) και η έλλειψη χρηματοδότησης (1%).

Τέλος, ως προς τον χρόνο λήψης οριστικής απόφασης, το 34% των αγοραστών καταλήγει σε αγορά μέσα σε 4-6 μήνες και το 24% σε 2-3 μήνες, ενώ περίπου 2 στους 10 δηλώνουν ότι χρειάζονται είτε λιγότερο από δύο μήνες είτε περισσότερο από επτά μήνες για να προχωρήσουν σε αγοραπωλησία.

Συνολικά, η ελληνική αγορά ακινήτων συνέχισε και το 2025 να προσελκύει ενδιαφέρον από το εξωτερικό, με τη χώρα να διατηρεί τη θέση της ως ελκυστικός προορισμός στη Μεσόγειο τόσο για εξοχική κατοικία όσο και για επενδυτικές τοποθετήσεις, σύμφωνα με τη RE/MAX Ελλάς.