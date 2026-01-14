Το εμπόριο της Κίνας με τη Ρωσία το 2025 υποχώρησε από το επίπεδο ρεκόρ του 2024 και μειώθηκε για πρώτη φορά μετά από πέντε χρόνια, σύμφωνα με τα κινεζικά στοιχεία που δόθηκαν στη δημοσιότητα την Τετάρτη. Το εμπόριο ανήλθε συνολικά σε 1,63 τρισεκατομμύρια γιουάν (234 δισεκατομμύρια δολάρια) και η πτώση ακολούθησε τη μείωση της ζήτησης στη Ρωσία για κινεζικά αυτοκίνητα και την πτώση της αξίας των κινεζικών εισαγωγών ρωσικού αργού πετρελαίου.

Τα στοιχεία από τη Γενική Διοίκηση Τελωνείων της Κίνας έδειξαν ότι το διμερές εμπόριο σε όρους γιουάν το 2025 μειώθηκε κατά 6,5% από το ρεκόρ των 1,74 τρισεκατομμυρίων γιουάν το 2024. Η τελευταία μείωση σημειώθηκε το 2020, όταν οι διαταραχές που σχετίζονταν με την COVID-19 επηρέασαν το εμπόριο. Οι κινεζικές εξαγωγές προς τη Ρωσία πέρυσι μειώθηκαν κατά 9,9%, ενώ οι εισαγωγές από τη Ρωσία υποχώρησαν κατά 3,4%. Η αξία του διμερούς εμπορίου έφτασε τα 228,1 δισεκατομμύρια δολάρια, σημειώνοντας πτώση 6,9% σε ετήσια βάση.

Μόνο τον Δεκέμβριο, οι εξαγωγές της Κίνας προς τη Ρωσία αυξήθηκαν κατά 2,2%, μετά από οκτώ μήνες πτώσης, ενώ η αύξηση των εισαγωγών ανέκαμψε απότομα στο 17,1%.

Τα στοιχεία για τους πρώτους 11 μήνες του 2025 έδειξαν ότι η αξία των εισαγωγών αργού πετρελαίου της Κίνας από τη Ρωσία μειώθηκε κατά 19,6% στα 328,5 δισεκατομμύρια γιουάν, σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του 2024, εν μέσω πτώσης των τιμών του πετρελαίου, σύμφωνα με τους υπολογισμούς του Reuters.

Εντωμεταξύ, οι εξαγωγές οχημάτων της Κίνας προς τη Ρωσία μειώθηκαν κατά 46% σε ετήσια βάση το διάστημα Ιανουαρίου-Νοεμβρίου, σύμφωνα με την Ένωση Επιβατηγών Αυτοκινήτων της Κίνας, καθώς η Μόσχα αύξησε τον φόρο στα κινεζικά αυτοκίνητα που είχαν κατακλύσει την αγορά της.

Σε κάθε περίπτωση, η Ρωσία φαίνεται, σύμφωνα με το Reuters, να επιδιώκει να αναστρέψει αυτή την επιβράδυνση του διμερούς εμπορίου, καθώς οι δύο χώρες υπέγραψαν πάνω από 20 συμφωνίες συνεργασίας κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του Πούτιν στο Πεκίνο τον Σεπτέμβριο όπου συναντήθηκε με τον Σι Τζινπίνγκ. Οι δύο στρατηγικοί εταίροι ενέκριναν επίσης για την κατασκευή του αγωγού Power of Siberia 2.