Τη «συγκρατημένη» της στάση ενδέχεται να αναγκαστεί να εγκαταλείψει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, εξετάζοντας νέες μειώσεις επιτοκίων, καθώς η ισχυρή πορεία του ευρώ εντείνει τον αποπληθωριστικό αντίκτυπο των κινεζικών εξαγωγών, σύμφωνα με μια πρόσφατη ανάλυση που δημοσίευσε το ειδησεογραφικό πρακτορείο Reuters.

Το ευρώ διαπραγματεύεται αυτήν την περίοδο γύρω στο 1,166 δολάριο, μετά το τετραετές υψηλό των 1,1918 δολαρίων που άγγιξε τον Σεπτέμβριο, καταγράφοντας φέτος άνοδο σχεδόν 13% — το μεγαλύτερο ποσοστό από το 2017.

«Το ευρώ είναι πολύ πιο ακριβό από όσο φαίνεται», δήλωσε ο Θέμος Φιωτάκης, επικεφαλής στρατηγικής συναλλάγματος της Barclays σε παγκόσμιο επίπεδο.

Τα «πάνω κάτω» φέρνει το κινεζικό γιουάν

Η πτώση του κινεζικού γιουάν κατά 7% στην αγορά εκτός Κίνας φέτος αποτελεί έναν από τους κύριους παράγοντες που τροφοδότησαν την άνοδο του εμπορικά σταθμισμένου ευρώ. Η Κίνα παραμένει ο μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος της Ευρώπης με τα πιο πρόσφατα στοιχεία να δείχνουν ότι η ζώνη του ευρώ κατέγραψε εμπορικό έλλειμμα 33 δισεκατομμυρίων ευρώ, ενώ διατήρησε πλεόνασμα 22,2 δισεκατομμυρίων ευρώ με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η Goldman Sachs προχώρησε πρόσφατα στη μεγαλύτερη αναβάθμιση των προβλέψεών της για την ανάπτυξη της Κίνας την τελευταία δεκαετία, επισημαίνοντας ότι η προσπάθεια του Πεκίνου να πλημμυρίσει τις αγορές με φθηνά προϊόντα θα μπορούσε να τροφοδοτήσει αποπληθωριστικές πιέσεις, ιδίως στην Ευρώπη.

Οι Κινέζοι εξαγωγείς αναμένεται να διευρύνουν την παρουσία τους σε αγορές πέραν των ΗΠΑ και, δεδομένου του ελέγχου της χώρας πάνω σε κρίσιμες πρώτες ύλες όπως οι σπάνιες γαίες, η δυνατότητα εφαρμογής εμπορικών φραγμών, από οικονομικά μπλοκ όπως η ΕΕ, είναι περιορισμένη.

«Περιορισμένη» προς το παρόν η επίδραση της ισοτιμίας

Ο Αντιπρόεδρος της ΕΚΤ, Λουίς ντε Γκίντος, δήλωσε τον Ιούλιο ότι η κεντρική τράπεζα μπορεί να αγνοήσει την ενίσχυση του ευρώ έως τα 1,20 δολάρια, αλλά η κατάσταση θα γίνει «πολύ πιο σύνθετη» πάνω από αυτό το επίπεδο.

«Μέχρι στιγμής βλέπουμε μόνο περιορισμένη επίδραση από την ισοτιμία, καθώς τα περιθώρια κερδοφορίας αναδιαρθρώνονται — και αυτή η διαδικασία ενδέχεται να μην έχει ολοκληρωθεί ακόμη», σημείωσε ο Σάιμον Γουελς, επικεφαλής Ευρωπαίος οικονομολόγος της HSBC.

Πρόσθεσε ότι «αν το εμπορικά σταθμισμένο ευρώ ενισχυθεί απότομα, π.χ. κατά περίπου 5%, αυτό θα μπορούσε να πυροδοτήσει περαιτέρω χαλάρωση νομισματικής πολιτικής», υπογραμμίζοντας ότι σε αυτή την περίπτωση πιθανόν να υπάρξει περισσότερη από μία μείωση επιτοκίων.