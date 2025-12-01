Στα ύψη έχει εκτιναχθεί η τιμή των ακτινίδιων με τους παραγωγούς να τονίζουν πως από το χωράφι το κιλό φεύγει με κάτω από ένα ευρώ ενώ στα ράφια των μανάβικων και των σούπερ μάρκετ ξεπερνά τα τρία.

Ο Φάνης Τερζόπουλος, παραγωγός ακτινιδίων στην Κατερίνη, μίλησε το πρωί της Δευτέρας 1/12 στο Mega και την εκπομπή «Κοινωνία Ώρα MEGA και τόνισε: «Ποικίλουν οι τιμές, παίζει ρόλο συνήθως η ποιότητα, η ζήτηση. Για τη φετινή περίοδο, τα ακτινίδια σε μια γενική εικόνα στην περιοχή μας κινήθηκαν στα 0,90 ευρώ. Κάποιοι παραγωγοί που είχαν καλύτερες ποιότητες έφτασαν και στο 1 ευρώ. Οι υποδεέστερες ποιότητες έπεσαν στα 80-95 λεπτά. Είναι σε συνάρτηση με τη ζήτηση και την ποιότητα».

Για το γεγονός ότι στο ράφι είναι περί τα 3,20 ευρώ: «Μου φαίνεται υπέρογκη η διαφορά αυτή. Μπορώ να δικαιολογήσω κάτι σχετικά με το κόστος ενέργειας, αλλά και για την αλυσίδα που θα πάρει το προϊόν, θα το μεταφέρει, θα το τυποποιήσει, θα το συντηρήσει σε κάποιους ψυκτικούς θαλάμους. Όλο αυτό το κόστος εκτοξεύει το κόστος και φτάνει ακριβό στο καλάθι του καταναλωτή».